강원관광재단, 굿즈 공모전 개최…10월 17일까지 접수

이종구기자

입력2025.09.26 08:33

총 상금 600만원

강원특별자치도와 강원관광재단은 '2025-2026 강원 방문의 해'를 기념하여 독창적인 관광 기념품을 발굴하기 위한 '굿즈 공모전'을 개최한다. 대한민국 국적을 지니고 대한민국에 소재하며 사업자 등록을 완료한 사업자라면 누구나 참여할 수 있으며 공모 기간은 10월 17일)까지다.

'굿즈 공모전' 포스터. 강원관광재단 제공

'굿즈 공모전' 포스터. 강원관광재단 제공

이번 공모전은 '일반 부문'과 '지역별 컬렉션 부문'으로 나누어 진행된다. 일반 부문은 강원 지역 특성과 최근 관광 트렌드를 반영한 기념품을 공모하며, 지역별 컬렉션 부문은 강원특별자치도 18개 시군의 개성을 담은 수집형 기념품을 공모한다.


상징성, 상품성, 디자인 등을 종합적으로 평가해 대상, 최우수상, 우수상 등이 수여된다. 수상팀에게는 총상금 600만원과 함께 강원 방문의 해 공식 기념품으로 활용될 수 있는 기회를 제공한다.

이번 공모전에 대한 더 자세한 내용은 강원관광재단 누리집과 강원 방문의 해 누리집에서 확인할 수 있다.


최성현 강원관광재단 대표이사는 "이번 공모전이 강원특별자치도만의 특별한 굿즈를 발굴할 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라며 "참신한 아이디어를 가진 분들의 많은 참여를 바란다"고 전했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
