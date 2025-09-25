본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

헌재 "임대사업자 등록임대 부기등기 의무 조항 합헌"

장보경기자

입력2025.09.25 22:04

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"충분한 정보 제공해 임차인 보호...입법목적 타당"

임대사업자가 주택 등기에 '등록임대' 사실을 의무적으로 기재하도록 한 현행법은 헌법에 위반되지 않는다는 헌법재판소의 판단이 나왔다.


헌재는 25일 민간임대주택법 제5조의2 등에 대한 헌법소원 심판청구를 재판관 전원일치 의견으로 기각했다.

서울 종로구 헌법재판소. 연합뉴스

서울 종로구 헌법재판소. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘


지난 2020년 6월 제정된 해당 조항은 "임대사업자는 등록한 민간임대주택이 임대의무기간과 임대료 증액기준을 준수해야 하는 재산임을 소유권 등기에 부기등기해야 한다"고 규정하고 있다.


이에 주택 임대사업자들은 "임차인이 이미 충분히 보호받고 있는 상황에서 부기등기 의무는 불필요한 과잉 입법"이라며 헌법소원을 제기했다.


그러나 헌재는 "부기등기 의무 조항은 임차를 하려는 사람이 임대조건 등을 미리 알 수 있도록 하는 것"이라며 "계약 단계에서부터 임차인에게 충분한 정보를 제공해 임차인을 보호하려는 것으로 그 입법목적은 정당하다"고 밝혔다.

헌재는 또 모든 임대사업자에게 임대보증금 보증 가입을 의무화하고, 이를 위반할 경우 2년 이하 징역이나 2000만원 이하 벌금에 처하도록 한 구 민간임대주택법 65조2항9호 역시 헌법에 위반되지 않는다고 판단했다.


헌재는 "해당 벌칙조항은 임대사업자로 하여금 민간임대주택을 임대하는 경우 임대보증금에 대한 보증에 가입하게 함으로써 임차인이 보증금을 상실하는 위험으로부터 두텁게 보호하고 민간임대주택과 관련한 법률관계를 명확히 해 국민의 주거생활을 안정화시키는 것을 목적으로 한다"며 그 입법목적의 정당성이 인정된다고 설명했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

로봇청소기 이어 세탁건조기도 상륙…"韓 간파했다" '덩치' 키워 주류 노리는 中가전[중국의 공습] 로봇청소기 이어 세탁건조기도 상륙…"韓 간파했다... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전현무도 나도 감쪽같이 속았다…애사비, 전세계 뒤통수친 희대의 '거짓말'

이것 치료하려고…머리에 구멍 내고, 뇌 뉴런 끊기도

화려한 스펙에 뽑았더니 실무 '꽝'…쓸만한 신입 없다

아버님 댁에 LG '이지 TV' 한 대 놓아드려야겠어요

韓 10~40대까지 사망원인 1위가 '자살'이라니…

"한국 길거리선 다들 하나씩 들고 있던데"…여행객들 '초록가방' 진풍경

집에 있던 돌반지·금목걸이 싹쓸이…"골드바로 바꿔 보관"

새로운 이슈 보기