명륜진사갈비 오너家, 대부업체 12곳 소유…가맹점에 고금리 대출

임혜선기자

입력2025.09.25 15:27

산은 정책자금 활용해 대부업 사업
박상혁 의원 "당국 철저한 조사 필요"

무한리필 돼지갈비 프랜차이즈 '명륜진사갈비'를 운영하는 명륜당의 이종근 회장이 12개 대부업체의 실소유주로 확인됐다. 해당 대부업체들은 명륜당 자금을 빌려 창업 자금이 부족한 가맹점주들에게 고금리 대출을 해온 것으로 드러나 논란이 커지고 있다.


명륜진사갈비 매장 전경.

명륜진사갈비 매장 전경.

24일 박상혁 더불어민주당 의원실이 송파구청에서 받은 자료에 따르면 비아이엔젤네트웍스대부 등 12곳은 모두 이 회장과 배우자 유진숙 씨가 지분을 보유한 회사였다. 이 회장은 6곳에서 100%, 3곳에서 90%, 1곳에서 50% 지분을 갖고 있었다. 유 씨 역시 2곳을 단독·우월 지분으로 소유하고 있다. 유 씨는 명륜당 지분 11%를 가진 주요 주주다. 부부와 특수관계인의 명륜당 지분율은 65%에 달한다.

대부업체들이 명륜당의 특수관계자로 분류되는 만큼 이 회장의 개입은 꾸준히 의심받아왔다. 하지만 구체적인 지분 구조가 드러난 것은 이번이 처음이다.


이들 대부업체는 명륜당 자금을 빌려 가맹점주에게 연 10%대 중반 금리로 대출을 제공했다. 명륜당은 순자산(837억원)보다 많은 882억원을 대부업체에 대여했고, 부족한 운영자금은 산업은행 정책자금을 연 3~4% 저리로 융통해 충당했다. 낮은 금리로 빌려 고금리로 대여하는 과정에서 발생한 차익은 사실상 이 회장 소유의 대부업체로 들어갔다.


박상혁 의원은 "이 회장이 대부업체 12곳을 통해 가맹점주에게 고금리 대출을 해온 사실이 확인됐다"며 "대부업체 쪼개기 등록과 미등록 대부업 의혹에 대해 당국의 철저한 조사가 필요하다"고 강조했다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

