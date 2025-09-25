스마일게이트, 다크 판타지 RPG '카제나' 내달 22일 글로벌 론칭

'도쿄게임쇼' 대규모 부스서 관람객 맞아

스마일게이트는 다크 판타지 로그라이크 역할수행게임(RPG) '카오스 제로 나이트메어'(이하 카제나)를 다음 달 22일 글로벌 론칭한다고 25일 밝혔다.

스마일게이트 '카오스 제로 나이트메어'. 스마일게이트 제공 AD 원본보기 아이콘

스마일게이트는 이날 낮 12시 카제나의 공식 유튜브 채널에서 영상을 공개하고 론칭 일정을 알렸다.

'카제나'는 지난 18~21일 글로벌 이용자들이 참여한 사전 플레이 테스트를 거쳐 막바지 론칭 준비를 하고 있다. 슈퍼크리에이티브가 개발 중인 이 게임은 혼돈의 존재(카오스)에게 잠식된 인류를 배경으로 한다. 캐릭터를 수집하고 각 캐릭터가 가진 '카드 덱'을 조합해 전투를 펼친다.

스마일게이트는 SF 다크 판타지 기반의 어두운 세계관과 '카드'를 활용한 로그라이크식 전투의 독창성, 파격적인 애니메이션 연출 등이 이용자들로부터 호평받았다고 전했다. 게임 플레이에 대한 긍정 답변 비율은 70%에 달했다. 스마일게이트는 론칭에 앞서 피드백에 대한 개발자 코멘터리 영상을 공개할 예정이다.

'카제나'는 오는 28일까지 일본 지바 마쿠하리 멧세에서 진행되는 '도쿄게임쇼 2025'에서 만나볼 수 있다. 대규모 부스에는 '카제나' 시연대가 마련되며, 유명 코스프레 모델들의 포토 세션과 다양한 이벤트도 진행될 예정이다.

김주형 스마일게이트 사업실장은 "전 세계 서브컬처 게임 팬들이 오래 기다려주신 '카제나'의 정식 론칭 일정을 마침내 공개했다"며 "테스트 피드백을 바탕으로 게임 완성도를 높이고, 약속된 일정에 차질 없이 선보일 수 있도록 마지막까지 최선을 다하겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



