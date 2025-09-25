광주 서구, 27일 '가을 힐링음악회' 연다

안휴 트리오·보이스 토이·유리상자 등 공연

광주시 서구가 오는 27일 오후 7시 농성동 하정웅미술관 앞 잔디광장에서 '폴 인 하모니(Fall in Harmony)' 가을 힐링음악회를 연다.

가을 힐링음악회 포스터. 광주 서구 제공

25일 서구에 따르면 이번 음악회는 '공존'을 주제로 음악을 통한 치유와 공감의 장으로 마련됐으며, 특히 고액 기부자 모임인 '서구아너스'가 후원하는 '이웃 온(ON)데이' 사업과 연계해 1인 돌봄 가구와 이웃돌봄단 100여명이 함께 한다.

무대는 퓨전 통기타 팀 '안휴 트리오'의 공연으로 문을 열고 아카펠라 그룹 '보이스 토이', 팝페라 그룹 '커뮨' 그리고 올해로 데뷔 28주년을 맞이한 가요계 대표 감성 듀오 '유리상자'가 가을밤을 물들인다.

또 관객 참여형 오픈 채팅 이벤트 '너의 목소리가 보여'를 통해 실시간으로 참여자들의 메시지를 소개하며 소통과 공감을 더할 예정이다.

부대행사도 풍성하다. 지역 예술가 단체 어반드로잉의 '서구를 그리다' 작품이 전시되는 '오픈갤러리'와 함께 마을공동체가 운영하는 체험부스에서는 ▲천연아로마 체험 ▲압화책갈피 만들기 ▲석고 방향제 만들기 등 다양한 프로그램이 운영된다. 아울러 서창억새축제 홍보 부스도 마련돼 지역 문화행사와의 연계성을 한층 강화한다.

김이강 서구청장은 "올해 음악회는 따뜻한 마음을 나누고 싶은 이웃들과 함께하는 무대로 준비했다"며 "앞으로도 음악과 문화예술을 통해 주민이 즐겁게 소통하고 힐링할 수 있는 무대를 확대해가며 '쉼과 여가, 음악이 흐르는 문화도시 서구'를 실현하겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



