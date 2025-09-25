본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경기도일자리재단, 24일 용접분야 기술기능경기대회 개최

이영규기자

입력2025.09.25 10:40

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도일자리재단 산하 경기도기술학교가 화성폴리텍대학과 공동으로 24일 '제3회 용접분야 기술기능경기대회'를 개최했다. 이날 대회는 용접 분야 기술인재를 양성하고 직업훈련의 가치를 널리 알리기 위해 마련됐다.


대회에는 경기도기술학교와 화성폴리텍대학의 교육생 및 수료생 16명이 참가해 열띤 경쟁을 벌였다.

경기도일자리재단 산하 경기도기술학교가 화성폴리텍대학과 공동으로 24일 '제3회 용접분야 기술기능경기대회'를 개최했다. 이날 참가자와 대회 관계자들이 기념사진을 찍고 있다. 경기도일자리재단 제공

경기도일자리재단 산하 경기도기술학교가 화성폴리텍대학과 공동으로 24일 '제3회 용접분야 기술기능경기대회'를 개최했다. 이날 참가자와 대회 관계자들이 기념사진을 찍고 있다. 경기도일자리재단 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 대회는 단순히 교육생들의 실력을 확인하고 역량을 높이는 데 그치지 않고, 뿌리산업인 용접 기술의 중요성을 도민에게 알리고, 직업훈련생들에게 학습 동기를 심어주는 계기가 됐다는 점에서 의미가 있다고 도 일자리재단은 설명했다.


이번 대회에서는 8명의 참가자가 우수 기능인으로 선정됐다. 수상자에게는 상장과 시상금이 수여됐다.


이진희 도 일자리재단 융합인재본부장은 "앞으로도 지속적인 교류를 통해 뿌리산업의 발전을 이끌 인재를 양성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마스크팩 싹쓸이" 외국인들 '바글바글'…韓여행 필수코스 된 올리브영

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

방송인 황현희 "추미애가 건드리면 스타되고 대통령도 되더라"

딜러 실수 항의에 떼로 가세…제주 카지노서 중국인 50여명 소란, 3명 체포

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

LG전자, 시니어 맞춤형 '이지 TV' 출시…고령층 공략 나선다

"주방 에어컨, 안내문과 달라"…신천역에피트 아파트 집단분쟁조정 개시

새로운 이슈 보기