대형 반도체주 강세에 소부장 중소형주도 상승세 동참 전망

최근 국내 증시 상승세가 반도체 업황 개선에 힘입어 대형주 랠리를 이어가면서, 소재·부품·장비(소부장) 중소형주도 동반 상승하는 모습을 보이고 있다. 메모리 가격 회복과 서버향 수요 확대가 시장에 긍정적 영향을 주면서, 대형주 주가 상승이 소부장 기업들의 투자 매력으로 이어지고 있다.

증권가에서는 반도체 업황 개선이 소부장 기업들의 중장기 성장성을 높이는 요인으로 평가한다. 주요 장비·소재 업체들은 대형 반도체 기업들의 투자 확대와 실적 회복세에 연동돼 반등 가능성이 높다는 전망이 나오며, 현 시점은 과거 밸류에이션 대비 여전히 매력적인 투자 기회로 여겨지고 있다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 투자자들 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위한 DSR 무관 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,000 전일대비 2,100 등락률 -2.44% 거래량 4,742,326 전일가 86,100 2025.09.26 09:20 기준 관련기사 [굿모닝 증시]견조한 경제지표에 하락한 뉴욕증시…코스피 보합 출발 전망반도체 투톱 날자 삼성·SK그룹 시총 1000조 돌파연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 close , 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 62,500 전일대비 1,500 등락률 -2.34% 거래량 1,175,284 전일가 64,000 2025.09.26 09:20 기준 관련기사 연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락이름마저 '트럼프 원전'…韓 기업 수혜받을까코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 341,000 전일대비 15,500 등락률 -4.35% 거래량 930,382 전일가 356,500 2025.09.26 09:20 기준 관련기사 반도체 투톱 날자 삼성·SK그룹 시총 1000조 돌파연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close , 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 36,500 전일대비 200 등락률 -0.54% 거래량 43,723 전일가 36,700 2025.09.26 09:20 기준 관련기사 [특징주]펄어비스, '붉은사막' 출시 확정…7%대↑펄어비스, 플레이온과 '붉은사막' 패키지 글로벌 유통 파트너십ESS 모멘텀 등에 업은 2차전지 업종에 쏠린 눈...비중확대를 고려 중이라면 전 종목 시세 보기 close , 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 450,000 전일대비 5,000 등락률 -1.10% 거래량 57,939 전일가 455,000 2025.09.26 09:20 기준 관련기사 4배 레버리지를 연 4%대 저금리로…신용·미수 대환도 당일 OK코스피, 외국인 '팔자'에 사흘 만에 하락…3470선 마감코스닥, 2% 넘게 하락…코스피도 3450선까지 내려 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>