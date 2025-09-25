부산시교육청, ‘장애학생 채용맞춤형 훈련 지원 사업’ 추진

맞춤형 직무훈련, 장애학생 진로 개발·취업 기회 확대

부산시교육청(교육감 김석준)은 장애학생들의 진로 개발과 안정적인 취업 지원을 위해 '2025 장애학생 채용맞춤형 훈련 지원 사업'을 추진한다고 25일 전했다.

이 사업은 장애학생들에게 적합한 직무를 발굴하고, 맞춤형 직업훈련을 제공해 성공적인 사회 진출을 돕기 위해 마련됐다.

교육청은 이날 지역사회 5개 유관기관이 참여한 사전 협의회를 열어 운영 세부 방안을 논의하고, 다음 달 13일부터 17일까지 사업 참여 신청을 받을 예정이다. 기관별 면접을 거쳐 선발된 학생들은 오는 10월 27일부터 11월 21일까지 4주간 훈련에 참여하게 된다.

훈련 과정은 장애학생의 요구와 특성을 반영한 맞춤형 방식으로 운영된다. 사무지원, AI 데이터라벨링, 제과제빵, 외식서비스, 제조업 등 다양한 직무 분야에서 전문 직업훈련이 이뤄지며, 학생들은 실제 직무 환경을 체험하며 실질적인 취업 역량을 키울 수 있다. 또 훈련 전 과정에는 전문인력(훈련지원인)이 배치돼 학생들이 안전하고 전문적인 환경에서 훈련에 집중할 수 있도록 지원한다.

조영기 부산시교육청 초등교육과장은 "장애학생들의 역량 개발과 사회 진출을 위해서는 맞춤형 직무훈련과 취업 지원이 필수적"이라며 "이번 사업을 통해 학생들이 미래를 설계하고 꿈을 실현할 수 있길 기대한다"고 말했다.





