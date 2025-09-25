이마트24, 샌드위치 확 바꿨다…토핑·소스 늘리고 패키지 리뉴얼

샌드위치 맛부터 품질까지 전면 리뉴얼

행사카드 결제 시 20% 할인혜택 진행

이마트24가 샌드위치 18종에 대해 전면 리뉴얼에 나선다고 25일 밝혔다. 이번 리뉴얼로 맛과 품질, 패키지를 강화해 다양한 고객 니즈를 충족시키겠다는 복안이다.

우선 이마트24는 샌드위치 18종 상품 전면에 칼로리를 표시하고 속이 훤히 보이는 투명용기로 '숫자로 말하는 당당한 칼로리'라는 슬로건을 내세워 고객들이 보다 직관적으로 상품을 선택할 수 있게 할 예정이다.

토핑도 기존보다 10%씩 늘린다. 이번 리뉴얼로 기존 상품인 '햄듬뿍크림치즈샌드위치', '꽃맛살듬뿍해시브라운샌드위치'는 메인 토핑이 되는 햄과 꽃맛살 함량과 소스를 각각 10%씩 늘려 푸짐하게 담았다.

신제품 5종도 새롭게 선보인다. 이마트24는 바질마요소스, 치킨햄 2장, 치즈, 여러 야채가 균형 있게 들어간 '치킨햄치즈샌드위치(3200원)'와 홀그레인피클마요, 랜치소스에 스모크햄과 토마토, 로메인 등의 채소가 가득 들어간 '더블토마토햄샌드위치(3000원)', 인기 걸그룹 '아일릿' 협업후속으로 '타로크림코코넛샌드위치(2800원)'를 새롭게 선보이며 라인업을 강화한다.

프리미엄 샌드위치 상품군에서는 '햄&치즈크루아상샌드위치(3900원)', '굿모닝샌드(3400원)' 등 신상품을 선보인다. '햄&치즈크루아상샌드위치'는 신세계푸드의 노하우가 반영된 고소한 크루아상 번과 달콤 향긋한 바질마요소스, 스모크햄 2장과 치즈 등으로 구성된 풍미 가득한 샌드위치이다. '굿모닝샌드'는 부드러운 모닝빵에 아삭한 햄치즈, 부드러운 양파에그샐러드 등 2가지 맛을 한 번에 즐길 수 있는 상품이다.

이마트24는 샌드위치 리뉴얼을 기념해 행사카드로 샌드위치 전 상품 결제 시 20% 할인 혜택을 제공하는 행사와 모바일 애플리케이션 행사 페이지에서 응모 버튼을 누르면 매일 선착순 100명을 대상으로 샌드위치 2000원 할인쿠폰을 증정하는 이벤트를 9월 30일까지 진행한다.

이경미 이마트24 FF팀 MD는 "헬시플레저 트렌드를 반영해 샌드위치의 맛, 품질부터 패키지까지 전면 리뉴얼을 진행한다"며 "앞으로도 샌드위치가 이마트24의 대표적인 상품이 될 수 있도록 고객들의 니즈를 반영 다양한 상품 개발을 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



