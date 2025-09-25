본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

[클릭 e종목]"KT, 해킹 일회성 비용 부담…매수 11월 말 이후 적절"

권현지기자

입력2025.09.25 08:22

시계아이콘01분 00초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

목표주가 하향

하나증권은 25일 KT 에 대해 "해킹 관련 일회성 비용 규모가 윤곽을 드러내면서 당분간 투자심리 위축이 불가피해 보인다"며 투자의견 '매수'를 유지하되, 매수 시점은 11월 말 이후로 늦추는 것이 적절하다고 진단했다. 목표주가는 기존 7만원에서 6만5000원으로 7% 하향 조정했다.


하나증권은 KT 실적이 3분기부터 하락세를 보일 것으로 내다봤다. 2분기에는 연결 영업이익이 1조원을 기록했으나, 3분기에는 임금 인상 등으로 시장 컨센서스(5470억원)를 하회할 전망이다. 김홍식 하나증권 연구원은 "해킹 관련 비용이 반영되지 않는다고 가정해도 3분기 연결 영업이익은 5131억원(전년 동기 대비 11% 증가, 전 분기 대비 49% 감소)에 그칠 전망"이라며 "3분기 또는 올해 실적에 반영될 수 있다는 얘기가 나온다면 투자심리는 더 위축될 것"이라고 밝혔다.

4분기 실적과 관련해서는 "SKT 사태와 비교할 때 해킹 관련 비용이 미미한 수준에 그칠 것이라고 보기 어려워 전망이 더 어둡다"며 "향후 규제기관 과징금 및 KT 자체 보상안 발표 이후 실적 추정치를 하향 조정할 예정"이라고 밝혔다.


다만 장기적 투자 매력도는 여전히 높다고 평가했다. 장기 주당배당금(DPS) 상승과 주주환원금액 증가를 원인으로 꼽았다. 김 연구원은 "영업비용 감소로 본사 영업이익이 증가하고 배당금 증가도 지속될 것으로 예상되는 가운데, 자회사 이익 발생 규모가 커지고 있어 사실상 2025~2028년까지 총 1조원의 자사주 매입 및 소각이 확정된 상태"고 설명했다. 이어 "자사주 소각이 어려워질 경우 배당금으로 전환해 전액 배당금으로 지불할 가능성이 높다는 점도 외인 한도 문제로 당장 자사주 소각이 어려운 KT로서는 재료가 될 가능성이 높다"고 덧붙였다.


KT 주가의 본격 반등 시점은 11월 말 이후가 될 것이라고 전망했다. 그는 "해킹 관련 비용이 대략적인 윤곽을 나타내는 가운데 내년 밸류업 정책 발표가 예상되는 시점"이라며 내년 DPS 상승 기대감이 낮아진 KT 주가의 상승 기대감을 높여줄 전망"이라고 설명했다. 또 "내년 초 국내 신규 주파수 할당 계획과 더불어 새로운 이동전화 요금제 출시 기대감은 멀티플 확장을 이끌 가능성이 높다"고 짚었다.

[클릭 e종목]"KT, 해킹 일회성 비용 부담…매수 11월 말 이후 적절"
AD
원본보기 아이콘



권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

화려한 스펙에 채용했더니 실무는 '꽝'…졸업장 쏟아져도 쓸만한 신입 없다[대학 대전환]④ 화려한 스펙에 채용했더니 실무는 '꽝'…졸업장 쏟... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호가 38억 아파트 팔아조합장 성과급이 웬말이냐"

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

'푹' 꺼진 도로에 자동차도 추락…태국 방콕서 거대 싱크홀 발생

태영호 "김정은 아들 유학설 들은 바 없어…주애 오빠보다 남동생 가능성 커"

개혁신당, '대통령도 갈아치웠다' 정청래 말에 "그러다 李 대통령도?"

"한국여행 필수코스"…해운대 수놓은 올리브 '물결'

"日, 수소산업 전반 육성…한일 상생협력 가능성 높아"

새로운 이슈 보기