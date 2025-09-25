'강강술래' 유네스코 인류무형유산 지정 60주년 특별공연

영동세계국악엑스포·경복궁서 열려

전통무, 창작무, 퓨전 국악 등으로 구성

'강강술래'의 유네스코 인류무형유산 지정 60주년을 기념한 특별공연이 열린다.

국가유산청과 국가유산진흥원은 30일 충북 영동세계국악엑스포 야외마당에서 강강술래 60주년 기념 공연을 연다. 다음 달 8~9일에도 서울 경복궁 집옥재와 향원정에서 궁중문화축전 연계 프로그램으로 선보인다.

강강술래는 여성들이 보름달 아래 손을 맞잡고 원을 그리며 노래하고 춤추는 대표적 전통 민속놀이다. 풍요와 사랑, 삶의 염원을 담은 예술로, 고단한 삶 속에서 희망과 위안을 찾던 여성들의 정서가 녹아 있다. 춤·노래·놀이가 결합한 복합예술로 평가받아 1966년 국가무형유산으로 지정됐고, 2009년 유네스코 인류무형유산에 등재됐다.

이번 공연은 전통 강강술래부터 창작무, 퓨전 국악 공연까지 다양하게 구성된다. 영동 공연은 국악인 오정해가 사회를 맡는다. 강강술래보존회 보유자 김종심·박종숙의 전통 무대를 비롯해 원일과 다라나밴드의 창작곡 'Circle of village(공동체의 원)', 국가유산진흥원 예술단의 창작무 '순환의 지구', 추리밴드와 예결밴드의 퓨전 공연 등이 펼쳐진다.

10월 경복궁 무대는 궁중문화축전 프로그램 '한복연' 중 '인류무형유산-삶의 옷, 민속의 춤과 소리'로 진행된다. 원일과 다라나밴드, 국가유산진흥원 예술단이 다시 무대에 올라 외국인 관람객도 쉽게 이해하도록 공연을 재구성해 선보인다.

각 공연은 해당 축제 입장객이면 누구나 관람할 수 있다.





