경주·경산·영천 자동차 부품기업 1800곳, 美 관세 여파 불확실성 커져

지속 상생협력 확산 협약 개최

정부·지자체·원청·협력사 참여

경북도는 24일 코모도호텔 경주에서 경북 자동차부품산업의 지속 가능한 상생협력 확산을 위한 협약을 체결했다.

이번 협약은 자동차부품 산업의 1차사(원청)와 협력사 간 임금, 복지 등의 격차를 해소하고, 지역 내 고용안정 도모와 상생 생태계 구축을 위해 마련됐다.

협약식에는 이철우 경북도지사, 김유진 고용노동부 노동정책실장, 주낙영 경주시장, 최기문 영천시장, 조현일 경산시장을 비롯해 현대 기아자동차의 1차 협력사와 협력사 대표 등이 참석했다.

경북도는 경주·영천·경산시를 중심으로 전국 1만 2808개의 자동차 부품 관련 사업체 중 14%를 차지하는 1813개가 위치해 전국 3위의 비중을 차지하고 있다.

특히, 3만 6000여명의 근로자와 연간 18조원의 매출을 올리고 있으나, 관세 여파 등 지역 기업의 불확실성이 커지고 있어, 이를 극복하고 재도약을 위한 패러다임 변화가 요구되고 있다.

이에 경북도는 3월 고용노동부 지역주도 이중구조개선 지원사업에 선정되면서 국비를 확보했고, 4월에는 상생협의체를 구성해 운영함으로써 자동차부품산업의 노동시장 격차 해소를 위한 기반을 마련했다.

이번 협약에 따라 도내 자동차부품 협력사 근로자에게는 장기재직 장려금 지원(160명), 협력사 기업에는 자율제안형 복지 지원, 안전복지환경 개선, 안전 물품 지원, 수익성 및 생산/품질 개선 등을 지원한다.

이번 협약은 상생 거버넌스, 복지 상생, 기술 상생, 인재 양성의 4개 분야를 중심으로 1차 사(원청) 협력사 정부지자체가 공동으로 협력해 실효성 있는 과제를 추진한다는 점에서 의미가 있다.

이철우 경북도지사는 "이번 협약을 통해 기관 간 역할과 책임을 실천함으로써 노동자에게는 안전한 일터를 제공하고, 협력사에는 기술력과 생산성 향상을 지원해 노동시장 격차를 완화해 동반 성장하기를 기대한다"며 "경북 모델이 미래 성장을 이끄는 모범 모델이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





