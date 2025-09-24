화순군, 민생회복 소비쿠폰 촉진 캠페인 전개

고인돌 전통시장서 구복규 군수 등 100여명 참여

부정 유통 차단도 병행…"지역상권 활력 불어넣자"

구복규 군수와 유관기관, 주민 등이 민생회복 소비쿠폰 촉진 캠페인을 벌이고 있는 모습. 화순군 제공 AD 원본보기 아이콘

화순군(군수 구복규)은 지난 23일 화순읍 고인돌 전통시장에서 민생안정지원금 및 민생회복 소비쿠폰의 소비를 촉진하고, 부정 유통을 차단하기 위한 캠페인을 전개했다고 24일 밝혔다.

행사에는 구복규 군수를 비롯해 화순군의회, 교육지원청, 경찰서, 소방서 등 유관기관·단체장과 직원 등 100여 명이 참여해 주민들에게 민생안정지원금과 민생회복 소비쿠폰에 대해 홍보하고, 전통시장 및 지역 상점 이용을 적극 권장했다.

또한, 소비쿠폰을 활용한 장보기와 함께 소비 촉진·물가 안정 캠페인을 병행하여 지역 상권에 활력을 불어넣고 군민들의 생활비 부담 완화에 기여했다.

박용희 화순군 지역경제과장은 "이번 캠페인이 단순한 행사에 그치지 않고 지역 전통시장의 활력을 되살리는 계기가 되길 바란다"면서 "주민과 상인이 함께 건전한 소비문화를 만들고 이것이 지역 상권 보호와 물가 안정은 물론, 군민이 체감할 수 있는 든든한 소비 환경 조성으로 이어지길 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>