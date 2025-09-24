"청년 만남 이어주자" 오산-군포시 맞손

양 도시 오가며 '청춘만남 페스티벌' 개최

지역 청춘 남녀들의 건전한 만남을 주선하기 위해 경기도 오산시와 군포시가 손을 맞잡았다.

오산시와 군포시는 오는 11월 두 도시가 공동으로 기획하고 운영하는 청년 만남 행사 '청춘만남 페스티벌 - SOLO만 오산×군포시럽'을 개최한다.

이번 행사는 복수의 지자체가 협력해 청년 만남의 새로운 모델을 제시하는 첫 시도여서 눈길을 끈다. 두 도시는 이를 위해 기획부터 홍보·운영까지 전 과정을 협업하기로 했다.

행사는 두 차례 진행된다. 1차 행사는 11월 1일 군포 금정동의 AC호텔 바이 메리어트 서울금정에서 열리며, 2차 행사는 11월 22일 오산 메르오르에서 각각 개최된다.

행사에는 두 도시에 주민등록을 두거나 관내 기업체에 재직 중인 1985~1998년생 미혼남녀 총 72명이 참여한다. 회차마다 두 도시에서 각각 18명씩 선발해 균형 있게 참가자를 구성할 예정이다.

프로그램은 ▲연애 코칭 ▲커플 레크리에이션 ▲1대1 대화 ▲저녁식사 ▲썸 매칭 등으로 구성된다. 단순한 만남의 자리를 넘어서 서로를 깊이 이해하고 자연스럽게 교류할 수 있도록 기획된 것이 특징이라고 오산시측은 설명했다.

참가 신청은 24일부터 다음달 22일까지 온라인으로 진행된다.

이권재 오산시장은 "두 도시가 힘을 합쳐 청년들에게 특별한 만남의 장을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 청년이 살고 싶고 미래를 그릴 수 있는 도시를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



