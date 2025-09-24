경기도사회적경제원장에 남양호 전 평생교육진흥원장 취임

경기도사회적경제원장에 24일 남양호 전 경기도평생교육진흥원장이 취임했다.

남양호 원장은 삼성경제연구소 경영전략실 수석연구원, 대통령 경제수석비서관실 농수산식품비서관, 한국농수산대학 총장, 농협중앙회 인재개발원장, 경기도평생교육진흥원장 등을 지냈다.

남양호 경기도사회적경제원장이 23일 취임식에서 인사말을 하고 있다. 경기도 제공

남양호 원장은 취임 일성으로 "사회적경제는 양극화와 불평등 문제를 완화하고, 지속 가능한 지역사회 발전을 이끄는 중요한 수단"이라며 "사회적경제 생태계를 구축해 도민 모두가 체감할 수 있는 성과를 창출하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

경기도사회적경제원은 사회적경제 조직 육성과 사회·환경문제 해결 사업, 투자·교육·연구·네트워킹 지원 등 업무를 담당하는 기관으로, 2022년 12월 설립했다.





이영규 기자



