평택시, 美 타코마시·시애틀항만청 방문해 협력 논의

정두환기자

입력2025.09.24 13:56

경기도 평택시는 미국을 방문중인 정장선 시장과 강정구 시의회 의장 등 시 대표단이 23일(현지시간) 워싱턴주 타코마시와 시애틀 항만청을 방문해 지역 협력 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.

미국 워싱턴주 타코마시를 방문한 정장선 평택시장(왼쪽 두번째) 등 평택시 대표단이 시애틀항만청 관계자들과 협력 방안을 논의하고 있다. 평택시 제공

대표단은 이날 타코마 시청을 찾아 빅토리아 우더즈 타코마 시장과 면담을 가졌다. 면담에서 양 도시는 전날 평택시와 애니 라이트 스쿨간 '평택국제제학교 설립 양해각서(MOU) 체결을 계기로 교육은 물론 문화·경제·물류 등 도시 전반에 걸친 협력 기반 마련에 의견을 모았다.


대표단은 이어 시애틀 항만청을 방문해 항만 관계자들과 물류 협력 방안을 논의했다. 타코마항은 평택항에서 출항한 현대글로비스 차량 운반선이 정기적으로 입항해 완성차를 비롯한 자동차 물류를 처리하는 곳이다.

정 시장은 "평택항과 타코마항 간 물류 연계를 강화하는 것이 양국 산업의 경쟁력 제고에 중요하다"며 "앞으로 도시간 협력을 한층 다져 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
