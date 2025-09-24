본문 바로가기
광주시, 추석 맞아 '반부패·청렴 실천 홍보 캠페인'…청렴 공직문화 확산

이종구기자

입력2025.09.24 11:57

시계아이콘00분 25초 소요
경기 광주시는 추석 명절을 앞두고 청렴한 공직문화 확산과 실천 분위기 조성을 위해 지난 22일 출근하는 직원을 대상으로 '반부패·청렴 실천 홍보 캠페인'을 실시했다.

방세환 광주시장이 추석 명절을 앞두고 청렴한 공직문화 확산과 실천 분위기 조성을 위해 지난 22일 출근하는 직원을 대상으로 '반부패·청렴 실천 홍보 캠페인'을 실시하고 있다. 경기 광주시 제공

방세환 광주시장이 추석 명절을 앞두고 청렴한 공직문화 확산과 실천 분위기 조성을 위해 지난 22일 출근하는 직원을 대상으로 '반부패·청렴 실천 홍보 캠페인'을 실시하고 있다. 경기 광주시 제공

원본보기 아이콘

이번 행사는 2025년 광주시 반부패·청렴 시책의 일환으로 마련됐으며 방세환 시장을 비롯해 부시장, 국·소·본부장, 광주시 공무원 노동조합 등 30여 명이 함께 참여했다.


참여자들은 "부패는 닦아내고, 청렴은 지켜 내자"는 메시지를 담은 홍보 물품을 배부하며 청렴 실천을 독려했다.

또한, 같은 날 오전 9시 시장 주관으로 열린 국·소·본부장 회의에서는 '2025년 광주시 부패 취약 분야 개선 과제 추진 사항'에 대한 보고가 이뤄졌으며 분야별 개선 대책을 마련하기 위한 심도 있는 논의가 이어졌다.


방세환 시장은 "청렴은 공직자가 반드시 갖추어야 할 기본 의무이자 중요한 덕목"이라며 "앞으로도 다양한 청렴 시책을 적극 추진해 공정하고 신뢰받는 조직문화를 만들어 나가겠다"고 말했다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
