'산단 근로자 천원의 아침밥' 시범사업…다음달부터 16곳서 실시

세종=주상돈기자

입력2025.09.24 11:00

'산단 근로자 천원의 아침밥' 시범사업이 다음 달부터 두 달간 16곳 산단 근로자를 대상으로 실시된다.


농림축산식품부는 2025년 산단 근로자 천원의 아침밥 파일럿 사업에 전국에서 20개소가 신청해 최종 16개소를 선정했다고 24일 밝혔다.

농식품부 관계자는 "그동안 천원의 아침밥은 대학생을 중심으로 추진되었으며 높은 현장 호응을 얻어 왔고, 올해는 이를 산업단지 근로자까지 확대해 파일럿 사업을 실시하는 것"이라며 "현장 여건상 아침 식사가 취약한 산단 근로자들의 생활 여건을 개선하고 건강 증진과 함께 쌀 소비 확대라는 정책 목표도 달성할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.


산단 근로자 천원의 아침밥 사업은 근로자가 1000원을 부담하면 정부가 2000원을 지원하고 나머지 지방비와 기업 자부담으로 충당되는 사업이다. 이번에 심사를 거쳐 선정된 16개소는 단체형(산단 공동식당) 5개소, 개별형 11개소로 운영된다. 이 중 10개소는 기존에 조식을 제공하지 않았던 곳이다.


선정된 기업·협의체 소속 근로자는 자부담 1000원으로 기업 구내식당 또는 공동식당과 주문배달 등을 통해 오늘 10월부터 12월 중순까지 조식을 제공받게 된다.

변상문 농식품부 식량정책관은 "이번 파일럿 사업을 통해 운영 상황을 면밀히 점검한 뒤, 내년부터 3년간(2026~2028년) 시범사업을 본격 실시할 계획"이라며 "근로자의 든든한 아침밥 문화가 산업단지 전반으로 확산할 수 있도록 정책적 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

