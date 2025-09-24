동해시, 음악과 감성이 있는 '묵호등대 논골담길 축제' 26~28일 개최

강원도 동해시 묵호동주민자치위원회(위원장 김태호)는 오는 26일부터 28일까지 3일간 묵호항 수변공원 일원에서 '제7회 묵호등대 논골담길 축제'를 개최한다고 24일 밝혔다.

묵호의 푸른바다와 수려한 자연풍경을 배경으로 열리는 묵호등대 논골담길 축제는 음악과 각종 공연·체험이 어우러지는 낭만과 힐링이 어울러진 지역 축제이다.

올해 축제는 지역주민과 관광객이 함께 즐길 수 있는 풍성한 프로그램으로 준비됐다. 무대공연으로는 △마술공연 △난타 공연 △민속공연 △지역가수 공연 등이 이어지며, 주민이 직접 참여하는 △묵호지역 어르신 노래자랑도 마련돼 세대를 아우르는 무대가 될 예정이다.

체험 프로그램으로는 △가훈쓰기 체험 △덕장마을 명태 그리기 체험 △스탬프 미션 이벤트 등이 준비되어 가족단위 방문객들에게 색다른 즐길거리를 제공한다.

또한 지역 주민과 상인이 함께 참여하는 플리마켓과 더불어 묵호빵, 건어물구이, 감자떡, 가자미 회무침 등 다양한 향토 먹거리 부스, 묵호태 시식 코너도 운영돼 축제의 흥을 더할 예정이다.

특히 논골담길·도째비골 스카이밸리·해랑전망대 등 지역 명소와 연계한 체험형 프로그램을 통해, 축제를 찾는 이들이 동해만의 감성과 매력을 오롯이 느낄 수 있도록 준비했다.

이재국 묵호동장은 "올해로 7회를 맞은 축제가 지역주민에게는 화합의 장, 관광객에게는 특별한 여행의 추억이 되길 바란다"며 "안전하고 즐거운 축제가 될 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다"고 전했다.





