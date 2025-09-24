본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경기도, 1인가구 177만명…전체 가구 31.7% 차지

이영규기자

입력2025.09.24 09:15

시계아이콘00분 59초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도의 지난해 1인 가구는 177만명으로 전체의 31.7%를 차지하는 것으로 나타났다. 경기도 1인 가구는 2020년 이후 5년째 전국 최고치다.


경기도는 통계청에서 발표한 인구주택총조사와 여성가족부의 가족실태조사, 경기도의 사회조사 등 6종의 통계자료를 토대로 1인 가구 현황을 인구·가구, 주거, 소득 등 8개 분야로 재분류한 '2025 경기도 1인 가구 통계'를 24일 발표했다.

통계에 따르면 도내 1인 가구는 전년(171만) 대비 6만명이 증가한 177만명으로 잠정 집계됐다. 이는 경기도 전체 가구(559만 가구)의 31.7%를 차지하는 수치다. 경기도의 1인 가구 수와 비중은 매년 증가세다. 1인 가구는 2020년 이후 서울시를 넘어서며 전국 1위를 기록 중이다. 경기도의 1인 가구가 전국 1인 가구에서 차지하는 비중은 22.1%다.


시군별로는 수원이 10.4%로 1인 가구가 가장 많았다. 이어 성남(7.6%), 고양(7.3%), 화성(7.0%), 용인(6.2%) 순이었다. 인구 상위 5개 지역에 1인 가구가 집중된 점이 특징이다.


시군별 전체 가구 대비 1인 가구 비율은 가평이 39.4%로 가장 높았다. 이어 연천(38.9%), 동두천(38.0%) 순이었다. 반면 과천(17.4%), 의왕(23.8%), 남양주(25.8%)는 상대적으로 1인 가구 비율이 낮았다.

경기도 1인가구 통계

경기도 1인가구 통계

AD
원본보기 아이콘

지난해 기준 1인 가구 월평균 소득은 100만원 미만이 26.0%로 가장 많았다. 이어 ▲200만~300만원 22.3% ▲100만~200만원 19.7%▲300만~400만원 16.6% ▲500만원 이상 8.6% ▲400만~500만원 7.0% 순이었다. 200만원 미만이 전체의 45.7%로 2023년(48.8%) 대비 3.1%P 감소했다.


또 1인 가구 건강 상태에 대해서는 '좋다'고 생각하는 가구가 전체의 절반에 가까운 45.7%를 차지했다. '나쁘다'고 답한 가구는 20.1%였다.


1인 가구의 지난해 기준 주거 면적은 40~60㎡ 이하가 36.0%로 가장 많았다. 이어 20~40㎡(25.5%), 60~85㎡(23.9%) 순이었다.


윤영미 경기도 여성가족국장은 "도내 1인 가구의 분포와 현황 등을 종합적으로 파악하기 위해 도내 1인 가구 통계를 정리했다"며 "앞으로 도의 1인 가구 정책 수립 시 기초자료로 활용할 계획"이라고 말했다.


한편 경기도는 '1인 가구 지원 시행계획'을 마련해 총 9615억원을 투입해 1인 가구 병원 안심동행 사업, 1인 가구 지원사업, 1인 가구 자유주제 제안사업 등 41개 사업을 추진하고 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 줄줄이 소환시킨 케데헌 '더피' "몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"조합장 성과급 수십억"몸살에도 개입 불가

"다음 1조달러 기업입니다" 젠슨황이 콕 집은 이 회사

기아 EV5, 4000만원대 패밀리 전기 SUV 등장

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

트럼프가 쏜 전문직 비자 수수료 100배 인상…각국 "우수인재 유치 이때다"

"韓 여행, 시작부터 피곤해"외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄'

구윤철·베선트, 24일 뉴욕서 회동…한미 통화 스와프 논의할 듯

새로운 이슈 보기