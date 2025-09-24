경기도, 1인가구 177만명…전체 가구 31.7% 차지

경기도의 지난해 1인 가구는 177만명으로 전체의 31.7%를 차지하는 것으로 나타났다. 경기도 1인 가구는 2020년 이후 5년째 전국 최고치다.

경기도는 통계청에서 발표한 인구주택총조사와 여성가족부의 가족실태조사, 경기도의 사회조사 등 6종의 통계자료를 토대로 1인 가구 현황을 인구·가구, 주거, 소득 등 8개 분야로 재분류한 '2025 경기도 1인 가구 통계'를 24일 발표했다.

통계에 따르면 도내 1인 가구는 전년(171만) 대비 6만명이 증가한 177만명으로 잠정 집계됐다. 이는 경기도 전체 가구(559만 가구)의 31.7%를 차지하는 수치다. 경기도의 1인 가구 수와 비중은 매년 증가세다. 1인 가구는 2020년 이후 서울시를 넘어서며 전국 1위를 기록 중이다. 경기도의 1인 가구가 전국 1인 가구에서 차지하는 비중은 22.1%다.

시군별로는 수원이 10.4%로 1인 가구가 가장 많았다. 이어 성남(7.6%), 고양(7.3%), 화성(7.0%), 용인(6.2%) 순이었다. 인구 상위 5개 지역에 1인 가구가 집중된 점이 특징이다.

시군별 전체 가구 대비 1인 가구 비율은 가평이 39.4%로 가장 높았다. 이어 연천(38.9%), 동두천(38.0%) 순이었다. 반면 과천(17.4%), 의왕(23.8%), 남양주(25.8%)는 상대적으로 1인 가구 비율이 낮았다.

지난해 기준 1인 가구 월평균 소득은 100만원 미만이 26.0%로 가장 많았다. 이어 ▲200만~300만원 22.3% ▲100만~200만원 19.7%▲300만~400만원 16.6% ▲500만원 이상 8.6% ▲400만~500만원 7.0% 순이었다. 200만원 미만이 전체의 45.7%로 2023년(48.8%) 대비 3.1%P 감소했다.

또 1인 가구 건강 상태에 대해서는 '좋다'고 생각하는 가구가 전체의 절반에 가까운 45.7%를 차지했다. '나쁘다'고 답한 가구는 20.1%였다.

1인 가구의 지난해 기준 주거 면적은 40~60㎡ 이하가 36.0%로 가장 많았다. 이어 20~40㎡(25.5%), 60~85㎡(23.9%) 순이었다.

윤영미 경기도 여성가족국장은 "도내 1인 가구의 분포와 현황 등을 종합적으로 파악하기 위해 도내 1인 가구 통계를 정리했다"며 "앞으로 도의 1인 가구 정책 수립 시 기초자료로 활용할 계획"이라고 말했다.

한편 경기도는 '1인 가구 지원 시행계획'을 마련해 총 9615억원을 투입해 1인 가구 병원 안심동행 사업, 1인 가구 지원사업, 1인 가구 자유주제 제안사업 등 41개 사업을 추진하고 있다.





