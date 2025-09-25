본문 바로가기
홍삼·녹용, 건강즙까지…"올 추석, 건강을 선물하세요"

구은모기자

입력2025.09.25 11:00

[한가위 선물]hy 프레딧, '2025년 추석 건강식품 기획전'

hy가 추석을 맞아 '2025년 추석 건강식품 기획전'을 진행한다. 이번 프로모션은 다양한 카테고리와 가격대로 구성해 소비자 선택 폭을 넓힌 것이 특징이다.


hy는 ▲신제품 ▲홍삼·녹용 ▲비타민·서플리먼트 ▲건강즙 등 4개 카테고리로 기획전을 준비했다. 가격대는 1~2만원부터 프리미엄 선물세트까지 마련해 합리적인 소비자부터 고급 선물 수요층까지 충족시킬 수 있도록 했다.

소비자 혜택도 강화했다. 기획전 전 상품을 최대 40% 할인한다. 특히 추석 신제품 3종(발휘 발효녹용원보, 발효녹용정 소리잔 세트, 브이푸드 관절엔 트리플 솔루션) 구매 후기 작성 시 '브이푸드 월간영양'을 증정한다. 또한 9월 한 달간 프레딧 건강식품 50만 원 이상 구매 고객 대상 추첨을 통해 '광주요 자기세트'를 선물한다.


참여형 이벤트도 운영한다. 추석 선물로 가장 기대되는 제품을 댓글로 남긴 고객을 대상으로 추첨을 통해 '멀티비타민 이뮨샷'을 제공한다. 편의성 역시 장점이다. 주문한 제품은 무료배송과 지정일 배송이 가능하다. 선물하기 기능을 활용하면 간편하게 지인에게 선물을 전달할 수 있다.


서일원 hy 건강식품팀장은 "프레딧 추석 건강식품 기획전은 합리적인 가격과 다양한 혜택으로 간편하고 풍성하게 한가위를 준비할 수 있도록 기획했다"며 "이번 추석은 hy 건강식품으로 소중한 분께 건강을 전하시길 바란다"고 말했다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
