트럼프 "野지도부와 예산회동 안해"…美셧다운 우려 고조

"민주당과 어떤 만남도 비생산적"

미국 연방 의회의 단기 지출법안(임시예산안·CR) 처리 불발로 다음 달 1일(현지시간)부터 연방 정부 셧다운(일시적 업무 정지)이 될 수 있다는 위기감이 고조되는 가운데 도널드 트럼프 미 대통령이 야당인 민주당 지도부와의 회동을 거부했다.

트럼프 대통령은 23일 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "민주당이 내세운 터무니없고 우스꽝스러운 요구 사항을 검토한 결과 그들과 어떤 회동도 생산적일 수 없다고 결정했다"고 적었다. 그러면서 "그들이 국가의 미래에 진지해진다면 만날 것"이라고 덧붙였다.

앞서 민주당의 척 슈머 상원 원내대표와 하킴 제프리스 하원 원내대표는 지난 20일 트럼프 대통령에게 서한을 보내 회동을 요청했다. 일부 미국 언론은 이 회동이 이번 주 성사될 예정이라고 보도한 바 있지만, 트럼프 대통령이 현재로선 회동하지 않기로 한 것이다.

트럼프 대통령은 민주당이 불법 체류자의 무료 의료서비스를 위한 1조달러 이상의 신규 지출, 미성년자 성전환 수술에 대한 납세자 부담 강요, 사망자의 메디케이드 명단 포함, 범죄자에 대한 국경 재개 등을 요구한다고 주장한 뒤 "이러한 급진 좌파 관점과 정책이 내가 대선에서 7대 경합주와 일반 투표까지 역사적 압승을 거두게 한 요인"이라고 지적했다. 이어 "이제 공은 당신들(민주당 지도부)에게 넘어갔다. 당신들이 우리 국가가 지향하는 가치에 대해 현실적으로 변할 때 만날 것이다. 올바른 일을 하라"고 말했다.

이처럼 트럼프 대통령이 셧다운 시한을 얼마 남겨두지 않고 야당 지도부와 회동하지 않기로 하면서 셧다운 우려가 더욱 고조될 전망이다. 민주당 지도부는 즉각 반발했다. 제프리스 하원 원내대표는 엑스(X·옛 트위터)에 "트럼프 대통령은 항상 꽁무니를 뺀다"며 "공화당의 극단주의자들은 미국을 황폐화하고 있는 의료 대란을 해결할 의지가 없기 때문에 정부를 셧다운시키려 하고 있다"고 비판했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



