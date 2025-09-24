BISTEP, ‘AI 기반 부산항 스마트화 전략’ 세미나 개최

26일 벡스코, 제7차 R＆D기획 역량강화 세미나 열려

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)은 오는 26일 오후 3시 10분 벡스코 제2전시장 소회의실에서 'AI 기반 부산항 스마트화 전략' 주제로 '제7차 R＆D기획 역량강화세미나'를 개최한다.

이 세미나에는 배혜림 부산대학교 데이터사이언스대학원 원장이 연사로 참여하며, 기업체·대학·연구기관 소속 연구자와 R＆D사업 담당자, 부산시 실무자 등이 모여 항만 AI 분야의 최신 기술 동향과 스마트화 추진 전략을 논의할 예정이다.

김영부 원장은 "이번 세미나를 통해 부산항을 기반으로 한 AI 전략 역량이 한층 더 강화되길 기대한다"며 "연말까지 매월 이어질 세미나에도 지역 연구자들의 지속적인 관심과 참여가 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

'부산 R&D기획 역량강화 세미나'는 지역 내 R＆D 기획 역량 강화를 위해 매월 특정 기술 및 정책 분야를 주제로 열리고 있다. 관심 있는 연구자와 실무자는 누구나 참여할 수 있으며, 제7차 세미나는 부산 R＆D주간 공식 홈페이지를 통해 무료 사전 등록이 가능하다.

