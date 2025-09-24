본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경과원, 한국산업기술진흥協과 'K-R&D 지역혁신포럼' 개최

이영규기자

입력2025.09.24 08:08

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도경제과학진흥원이 23일 서울 역삼동 삼정호텔에서 한국산업기술진흥협회과 공동으로 'AI 시대 R&D 혁신정책, 기업과 지역에서 해답을 찾다'를 주제로 'K-R&D 지역혁신포럼'을 개최했다.


이날 포럼은 기업, 연구기관, 유관기관 관계자 등 150여명이 참석해 산업계 AI 도입 전략을 공유하고 기업 혁신과 지역 발전을 위한 R&D 정책 방향에 대해 논의했다. 포럼은 주제강연과 주제발표, 패널토론 순으로 진행됐다.

경기도경제과학진흥원이 23일 서울 역삼동 삼정호텔에서 한국산업기술진흥협회과 공동으로 'AI 시대 R&D 혁신정책, 기업과 지역에서 해답을 찾다'를 주제로 'K-R&D 지역혁신포럼'을 개최했다. 경기도경제과학진흥원 제공

경기도경제과학진흥원이 23일 서울 역삼동 삼정호텔에서 한국산업기술진흥협회과 공동으로 'AI 시대 R&D 혁신정책, 기업과 지역에서 해답을 찾다'를 주제로 'K-R&D 지역혁신포럼'을 개최했다. 경기도경제과학진흥원 제공

AD
원본보기 아이콘

경과원은 이번 포럼을 계기로 산기협과 정책 연구 협력을 강화하고, 중소기업의 AI 기반 연구개발 역량 향상과 글로벌 경쟁력 확보, 지속가능한 지역 혁신 생태계 조성에 나설 계획이다.


김현곤 경과원장은 "AI는 국가적 과제이자 기업과 지역이 함께 대응해야 할 도전"이라며 "경과원은 ICT와 AI 분야의 강점을 살려 산·학·연 협력 기반 혁신 생태계를 조성하고 대한민국 기술 경쟁력 강화를 뒷받침하겠다"고 밝혔다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 줄줄이 소환시킨 케데헌 '더피' "몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"조합장 성과급 수십억"몸살에도 개입 불가

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

"애국가 4절 불러봐"…암기 시험 보는 초·중·고 학생들

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

"트럼프 말 믿지 말라…의사·과학자 말 들어야" 타이레놀 논란에 英 보건장관 일침

"韓 여행, 시작부터 피곤해"외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄'

국회로 나선 금감원 직원들… "끝까지 쟁의"

새로운 이슈 보기