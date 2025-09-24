경과원, 한국산업기술진흥協과 'K-R&D 지역혁신포럼' 개최

경기도경제과학진흥원이 23일 서울 역삼동 삼정호텔에서 한국산업기술진흥협회과 공동으로 'AI 시대 R&D 혁신정책, 기업과 지역에서 해답을 찾다'를 주제로 'K-R&D 지역혁신포럼'을 개최했다.

이날 포럼은 기업, 연구기관, 유관기관 관계자 등 150여명이 참석해 산업계 AI 도입 전략을 공유하고 기업 혁신과 지역 발전을 위한 R&D 정책 방향에 대해 논의했다. 포럼은 주제강연과 주제발표, 패널토론 순으로 진행됐다.

경과원은 이번 포럼을 계기로 산기협과 정책 연구 협력을 강화하고, 중소기업의 AI 기반 연구개발 역량 향상과 글로벌 경쟁력 확보, 지속가능한 지역 혁신 생태계 조성에 나설 계획이다.

김현곤 경과원장은 "AI는 국가적 과제이자 기업과 지역이 함께 대응해야 할 도전"이라며 "경과원은 ICT와 AI 분야의 강점을 살려 산·학·연 협력 기반 혁신 생태계를 조성하고 대한민국 기술 경쟁력 강화를 뒷받침하겠다"고 밝혔다.





