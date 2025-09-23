본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

민주당 호남발전특위, 광주 사무소 개소·1차 회의

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.23 16:21

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이병훈 “호남 발전 절호의 기회”
5개 분과위 구성…지역현안 점검

더불어민주당 호남발전특별위원회가 23일 오후 광주시당에서 광주사무소 현판식을 열고 제1차 광주 회의를 개최했다. 지난 16일 전체 회의에 이어 광주지역 활동을 본격화하는 자리였다.

더불어민주당 호남발전특위 광주위원회가 23일 광주시당에서 제1차 회의를 열고 기념촬영을 하고 있다. 민주당 호남발전특위 제공

더불어민주당 호남발전특위 광주위원회가 23일 광주시당에서 제1차 회의를 열고 기념촬영을 하고 있다. 민주당 호남발전특위 제공

AD
원본보기 아이콘

광주위원회는 이병훈 수석부위원장을 비롯해 양부남·조인철 의원 등 21명으로 구성됐다. 미래먹거리·신산업, 경제·금융, 기후 에너지·재난 안전·인프라, 문화·관광·체육, 초광역 협력 등 5개 분과위원회를 두고 광주발전 전략과 실행 로드맵을 마련한다.


이 수석부위원장은 지난 18일 정청래 당대표 주재 예산 점검회의에 참석해 내년도 호남 예산을 살폈다. 광주위원회는 앞으로 월 2회 이상 회의를 열고 국가 AI 데이터센터, 전남대·조선대병원, 기아차 특수차량연구소, 미래차 국가산단 부지, 국립아시아문화전당 등을 방문해 현안 점검과 정책 발굴을 추진할 계획이다.

광주 5개 구청장과 지방의원 설명회, 시민 의견 청취 회의, 지역 국회의원 간담회도 예정돼 있다. 최종 방안은 오는 11월 말에서 12월 초 정청래 대표에게 보고된다.


이 수석부위원장은 "특별한 희생에는 특별한 보상이 따라야 한다는 이재명 대통령의 국정철학과 정청래 대표의 의지로 호남발전특위가 발족됐다"며 "호남 발전을 위한 절호의 기회로 정치권과 전문가, 시민사회가 함께 지혜를 모아야 한다"고 말했다. 이어 "시민이 체감할 정책을 발굴해 올해 내 보고를 목표로 하겠다"며 "광주 발전을 위해 시민 의견을 듣는 소통의 장도 마련하겠다"고 밝혔다.


한편 호남발전특위는 오는 24일 오전 광주 북구 오룡동 인공지능산업융합사업단 방문을 시작으로 지역 현안 현장점검을 이어갈 예정이다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"추석에 시댁 안가요" 며느리 폭탄선언…"대신 같이 가시죠" 반전 "추석에 시댁 안가요" 며느리 폭탄선언…"대신 같... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

"애국가 4절 불러봐"…암기 시험 보는 초·중·고 학생들

다이소서 산 건기식에 무슨 일?…간기능 이상사례에 전량 회수

"이 우유 꼭 사야해" 공항 도착 中 관광객들 편의점으로 '우르르'

젠슨 황·올트먼 "H-1B 수수료 인상 환영" 그들은 왜?

'23명 사망' 아리셀 대표 1심 징역 15년…중처법 시행 후 최고 형

새로운 이슈 보기