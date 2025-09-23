본문 바로가기
이시바 日총리, 방미 출국..."트럼프에 퇴임 인사"

김민영기자

입력2025.09.23 16:00

이시바 시게루 일본 총리가 미국 뉴욕에서 열리는 유엔 총회에 참석하기 위해 23일 정부 전용기 편으로 출국했다고 교도통신과 NHK가 보도했다.


연합뉴스

연합뉴스

이시바 총리는 이날 출국 전 취재진과 만나 도널드 트럼프 미국 대통령과 만남에 대해 "접점은 조율 중"이라고 설명했다.

그는 이번 미국 방문 기간에 트럼프 대통령과 단시간 대화하는 방안을 추진하는 것으로 알려졌다.


이시바 총리는 "트럼프 대통령과는 지난 1년간 여러 일이 있었지만, 상당히 좋은 협력 관계를 구축해 왔다"며 "만날 기회를 만들어 퇴임 인사를 하고 차기 일본 총리와도 관계를 이어나가기를 바란다고 언급할 예정이라고 했다.


이시바 총리는 내달 4일 집권 자민당이 새 총재를 뽑은 뒤 국회에서 신임 총리가 선출되면 물러난다.

이시바 총리는 23일(현지시간) 오후 유엔 총회에서 연설할 예정이다. 그는 "유엔 창설 80주년이 되는 해이므로 연설에서는 80년의 발걸음을 돌아보고 안전보장이사회(안보리) 개혁을 단행해야 한다고 말하고자 한다"며 "핵 군축·비확산, 중동 정세 등 세계적 과제에 대해서도 일본의 생각을 말할 것"이라고 강조했다.


팔레스타인을 국가로 승인하는 문제와 관련해서는 "일본은 일관되게 두 국가 해법을 지지하고 있다"며 "이를 실효성 있게 하기 위해 일본이 무엇을 해야 하는가를 언급하고자 한다"고 말했다.


일본은 팔레스타인 국가 승인을 반대하는 동맹국 미국의 입장 등을 고려해 당분간 승인을 보류하기로 한 바 있다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
