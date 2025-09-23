본문 바로가기
월성원자력본부, 한수원지원사업 '시민평가단' 공개 모집

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.23 15:50

한국수력원자력 월성원자력본부(본부장 정원호)는 9월 24일부터 10월 3일까지 10일간 한수원지원사업 '시민평가단'을 공개 모집한다.


이번 시민평가단은 지역 주민의 눈높이에서 지원사업의 효과성을 점검하고 사업 추진의 투명성을 높이기 위해 마련된 제도로, 공고일 기준 만 19세 이상 경주 거주 시민이라면 누구나 지원할 수 있다.

모집 인원은 총 5명(△교육 △여성 △청년 △문화 △사회공헌 분야별 1명)이며, 접수 후 구성위원회의 심사를 거쳐 10월 중 최종 선발할 예정이다.


선발된 시민평가단은 2025년 10월부터 2026년 9월까지 1년간 활동하게 되며, 월성본부가 시행하는 각종 지원사업과 행사에 직접 참여해 사업 현장점검과 평가 회의 참석, 개선방안 제언 등 독립적이고 자유로운 활동을 펼치게 된다.


시민평가단 신청 방법과 제출 서류 등 자세한 내용은 월성원자력본부 홈페이지 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

월성원자력본부.

영남취재본부 김철우 기자
아시아경제

