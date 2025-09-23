본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

송언석 "기업인 배임죄 완화 동의...형법상 배임죄 폐지는 곤란"

최유리기자

입력2025.09.23 15:41

수정2025.09.23 15:52

시계아이콘01분 07초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

송언석 국민의힘 원내대표, 취임 100일 기자회견
"정부조직법 개정안 여야 논의 필요"
"협치 무너진 점 아쉬워…새 지도부 안착은 성과"

송언석 국민의힘 원내대표는 23일 "상법상 기업인에 대한 배임죄 폐지에는 전향적인 의견을 갖고 있지만 일반 배임죄를 당장 전부 폐지하는 것은 곤란하다"고 밝혔다.


이날 송 원내대표는 국회에서 취임 100일 기자회견을 열고 "노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안)과 더 센 상법 개정안이 통과되면서 기업들이 애로사항을 느끼는 것이 사실"이라며 이같이 말했다. 기업들이 주주 충실 의무를 지키더라도 배임죄를 면하기 어려운 구조적 문제가 있기 때문에 완화하는 게 맞다는 입장이다.

송언석 국민의힘 원내대표가 23일 국회에서 취임 100일 기자간담회를 하고 있다. 2025.9.23 김현민 기자

송언석 국민의힘 원내대표가 23일 국회에서 취임 100일 기자간담회를 하고 있다. 2025.9.23 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

다만 형법상 배임죄 폐지에 대해서는 선을 그었다. 형법상 배임이 모든 행위에 적용되는 법이라면, 상법은 회사 경영진 등 핵심 임직원들에게 해당하는 법이다. 송 원내대표는 "이재명 정부에서 중단된 재판 중 대장동, 백현동 사건은 형법상 배임죄로 걸려있다"며 "이를 폐지하는 것에는 이 대통령의 면책을 위한 정략적 의도가 숨어있을 수 있어 찬성하기 어렵다"고 했다.


오는 25일 본회의 상정이 유력한 정부조직법 개정안에 대해서도 우려를 표했다. 송 원내대표는 "개편안대로면 문재인 정권 당시 대표적인 탈원전 주의자인 김성환 환경부 장관이 원전 건설과 운영을 담당하게 된다"며 "정부조직개편이 '탈원전 시즌 2'가 될 것이라는 우려가 제기되는 이유"라고 설명했다. 검찰청 해체를 두고도 "검찰에 대한 복수심에서 마구잡이로 해체를 밀어붙이고 있다"며 "수사기관 난립으로 인한 수사 지연과 국민적 피해는 누가 책임지나"라고 반문했다.


그러면서 정부조직법 개정안에 대한 여야 합의를 촉구했다. 전날 여야 원내지도부는 개정안에 대해 논의했으나 합의에 이르지 못해 이날 다시 만날 예정이다. 그는 "해당 법안을 25일에 통과시킨다 해도 실무적으로 즉시 시행하기 쉽지 않을 것"이라며 "여야가 개편안에 대해 숙의를 거칠 필요가 있다"고 강조했다.

한편 송 원내대표는 취임 100일을 맞아 아쉬운 점으로 여야 간 협치 부재를 들었다. 대표적인 사례로는 국회 법제사법위원회를 지목했다. 그는 "추미애 법사위원장이 이 대통령에게 유죄 취지의 파기환송 판결을 내린 조희대 대법원장에 대한 보복적 청문회 개최를 결정했다"며 "국회가 국민을 위한 민생 토론의 장이 아니라 이 대통령 한 사람을 구하기 위한 보복의 장으로 변질됐다"고 지적했다.


가장 큰 성과로는 신임 지도부 체제를 안착시킨 것을 꼽았다. 송 원내대표는 "비상대책위원회 체제를 마무리하고 장동혁 대표 등 새 지도부가 안착했다"며 "국민들의 신뢰를 되찾을 수 있는 계기를 마련했다"고 자평했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

살 빼려고 다이소에서 사 먹었다가…간 손상 사례에 '판매 중단' 충격 살 빼려고 다이소에서 사 먹었다가…간 손상 사례... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

"애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사

다이소서 산 건기식에 무슨 일?…간기능 이상사례에 전량 회수

"이 우유 꼭 사야해" 공항 도착 中 관광객들 편의점으로 '우르르'

젠슨 황·올트먼 "H-1B 수수료 인상 환영" 그들은 왜?

"예산은 거리에서 결정한다"…고강도 긴축에 佛타는 민심

새로운 이슈 보기