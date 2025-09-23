본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

장흥군, 농촌 유휴시설 재생사업 공모 선정

호남취재본부 이창헌기자

입력2025.09.23 15:45

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전남 장흥군이 농림축산식품부 '2026년 농촌 유휴시설활용 지역활성화사업' 공모에 최종 선정됐다고 23일 밝혔다. 군은 노후화된 농촌 시설을 재생해 지역 활력과 경제 활성화를 도모한다는 계획이다.

전남 장흥군청.

전남 장흥군청.

AD
원본보기 아이콘

이번 사업으로 안양면 수문권역 커뮤니티센터가 새롭게 리모델링된다. 한승원 산책길 등 지역 관광자원과 연계해 주민 소득을 창출하는 공간으로 탈바꿈할 예정이다. 주민과 관광객이 함께 이용할 수 있는 휴식·소통 공간이자 지역 공동체 소득 기반으로 운영된다.


군은 앞서 정남진 어울촌, 소등섬 문화복지센터 등 유휴시설 재생 사업을 꾸준히 추진해왔다. 이번 선정으로 지역 맞춤형 주민소득시설 조성에 한층 속도를 낼 수 있게 됐다.

총사업비는 4억5,000만원이다. 군은 2026년 공사를 시작해 2027년 완공을 목표로 하고 있다. '농촌 유휴시설활용 지역활성화사업'은 유휴 공간을 효율적으로 활용해 농촌 공동체 활성화와 관광자원 개발을 이루는 것을 목표로 한다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

살 빼려고 다이소에서 사 먹었다가…간 손상 사례에 '판매 중단' 충격 살 빼려고 다이소에서 사 먹었다가…간 손상 사례... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

"애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사

다이소서 산 건기식에 무슨 일?…간기능 이상사례에 전량 회수

"이 우유 꼭 사야해" 공항 도착 中 관광객들 편의점으로 '우르르'

젠슨 황·올트먼 "H-1B 수수료 인상 환영" 그들은 왜?

"예산은 거리에서 결정한다"…고강도 긴축에 佛타는 민심

새로운 이슈 보기