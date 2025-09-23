본문 바로가기
창원특례시, 시정발전 유공시민 표창 … 지역 헌신에 노력

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.23 13:52

100명의 시민에게 감사의 마음 전해

경남 창원특례시는 23일 시청 시민홀에서 '2025년도 3분기 시정발전 유공시민 표창 수여식'을 개최했다.

시정발전 유공시민 표창 수여식 개최.

시정발전 유공시민 표창 수여식 개최.

이날 수여식에서는 지역사회와 시정 발전을 위해 묵묵히 봉사해 온 시민 100명이 수상의 영예를 안았다.


특히, 마산소방서 이보검 소방사와 경남경찰청 범죄예방대응과 백정한 경감은 소중한 시민의 생명을 구한 유공 의인으로 인정받아 표창패를 수여받으며 참석자들의 큰 박수를 받았다

이보검 소방사는 퇴근길 마창대교 난간에서 극단적 선택을 하려던 시민을 설득해 구조했으며, 백정한 경감은 실종 신고된 치매 어르신을 적극적으로 수색해 무사히 구조하는 등 시민 안전을 지켰다.


장금용 창원특례시장 권한대행은 "지역과 이웃을 위해 헌신하신 수상자 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "창원시는 앞으로도 묵묵히 봉사하는 분들이 존중받고 격려받을 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
