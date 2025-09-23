난지도 붉게 물든 ‘사랑의 꽃’…26일 마포구 ‘상사화 축제’ 개최

서울 마포구(구청장 박강수)는 오는 26일 난지 테마관광 숲길에서 ‘사랑하기 딱 좋은 날’을 주제로 ‘제3회 마포구 상사화 축제’를 개최한다. 축제는 (사)마포문화관광협의회가 주관한다.

한때 쓰레기 산으로 불리며 오염과 악취로 황무지였던 난지도는 이제 ‘사랑의 꽃’ 상사화를 통해 새로운 생명력을 되찾고 있다. 마포구는 2023년 하늘공원 메타세쿼이아 숲길에 상사화와 꽃무릇 등 37만 본을 심고 시(詩)를 더해 난지도에 희망을 불어넣었다. 올해도 난지도 숲길은 붉게 물든 상사화로 방문객을 맞이할 예정이다.

축제는 오후 3시 30분 거리의 악사 임주환과 바이올리니스트 이상희 앤 프랜즈의 클래식 공연으로 막을 올린다. 이어 구민들과 함께하는 개막식에서는 정가 공연과 점등식 퍼포먼스가 진행돼 ‘사랑의 꽃’을 상징적으로 피워낸다.

2부 무대에서는 가수 민수현, 한혜진, 김의영이 출연해 깊어가는 가을의 정취를 한층 더한다. 공연뿐만 아니라 상사화 키링·향수 만들기, 캐리커처, 느린 우체통 등 다양한 체험 프로그램과 플리마켓, 테마 포토존도 마련돼 가족 단위 방문객들의 즐거움을 더할 예정이다.

박강수 마포구청장은 “상사화 축제는 난지도에 깃든 아픈 역사를 치유하고, 새로운 희망과 사랑을 피워내는 자리”라며 “이번 축제가 구민 모두에게 따뜻한 위로와 설렘을 전하는 시간이 되길 바란다”고 말했다.





김민진 기자



