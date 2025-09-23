본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

대전관광공사, '꿈돌이 라면' 1만2000그릇 돌파

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.09.23 09:35

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

꿈돌이하우스 2호점, 개점 2개월 만에 매출 1억원 돌파

사진=대전관광공사 제공

사진=대전관광공사 제공

AD
원본보기 아이콘

지난 7월 오픈한 엑스포과학공원 꿈돌이하우스 2호점이 개점 두 달 만에 누적 매출 1억 원을 돌파했다.


그 밑바탕에는 대전의 대표 콘텐츠인 '꿈돌이 라면' 때문으로 특유의 캐릭터와 체험형 조리 방식이 SNS를 통해 입소문을 타며, 개점 이후 총판매량이 1만 2000그릇을 돌파하는 등 매출의 견인 역할을 하고 있다.

꿈돌이하우스 2호점은 꿈돌이네 라면 가게, 꿈돌이네 굿즈 가게 등을 결합한 체험형 관광 플랫폼으로 개관 직후부터 주말 가족 단위 방문객과 청년층 관광객의 발길이 이어지며 시민과 관광객들에게 큰 호응을 받고 있다.


사진=대전관광공사 제공

사진=대전관광공사 제공

원본보기 아이콘

또한 2층에 마련된 꿈돌이네 굿즈 가게는 한빛탑, 물빛광장 등 엑스포과학공원의 상징성과 연계한 디자인으로 높은 인기를 끌고 있다.


대전관광공사 윤성국 사장은 "꿈돌이하우스 2호점은 꿈돌이 브랜드와 엑스포과학공원의 자원을 결합한 체험형 거점 공간으로 자리매김하고 있다"며 "앞으로도 다양한 체험 프로그램과 지역 상생형 콘텐츠를 지속해서 개발해 관광객 유입과 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.

사진=대전관광공사 제공

사진=대전관광공사 제공

원본보기 아이콘

한편 '꿈돌이하우스 2호점'은 대전 원도심에 조성된 꿈돌이하우스 1호점에 이어 두 번째 상설 체험공간으로 꿈돌이의 집인 한빛탑과 놀이공간인 물빛광장, 밤의 휴식처인 별빛광장과 함께 어우러져 꿈씨패밀리의 세계관을 직접 체험할 수 있는 공간으로 조성됐다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사 [단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사한다는데…

잠복·미행·추격까지 하는 피해자

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

"취객? 아닌거 같은데"…쓰러진 여성에 '촉' 발동한 간호학과 대학생

이준석, 李 대통령 자주국방 언급에 "한미동맹 대체는 북중러의 축배"

가게 접을 돈도 없다…점포철거 지원금 수요 폭증

'尹정권 정교유착' 한학자 구속…수사동력 끌어올리는 특검

새로운 이슈 보기