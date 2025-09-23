본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

'제3 벤처붐 신호탄 쏜다'…경기스타트업서밋 10월1일 개막

이영규기자

입력2025.09.23 08:26

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국내 최고 수준의 글로벌 스타트업 투자 박람회인 '경기 스타트업 서밋(G-SUMMIT)'이 오는 10월1~2일 수원컨벤션센터에서 열린다.


경기도는 올해 행사를 'G-SUMMIT'(지-서밋)이라는 새 브랜드로 바꿔 글로벌 확장성과 지속가능성을 한층 강화했으며 행사 운영도 투자 중심으로 재편하고, 글로벌 협력 네트워크를 대폭 강화했다.

이에 따라 글로벌 대형 벤처캐피털(VC)을 포함한 국내외 투자자 200여 곳이 참가하며, 특히 소프트뱅크 비전 펀드(영국), 어셈블리 벤처스(영국), 벤처락(네덜란드), 앤틀러(싱가포르) 등도 행사장을 찾는다.


스타트업과 투자자가 직접 만나는 1대1 현장 밋업(Meet-up)은 현재 500여건의 사전 매칭이 완료돼, 지난해(270여건) 보다 2배 가까이 증가했다.


행사장에는 밋업 전용 부스(20개), 네트워킹 존(2곳), 오픈이노베이션 존(1곳), 세미나실 등이 마련된다.

경기스타트업서밋 홍보 포스터

경기스타트업서밋 홍보 포스터

AD
원본보기 아이콘

올해는 지난해 파트너였던 스페인의 사우스서밋(South Summit)에 더해 미국의 세계적 액셀러레이터인 플러그앤플레이(PlugPlay)가 새 파트너로 합류한다.


또한 유럽혁신위원회(EIC), 라 프렌치 테크(La French Tech, 프랑스), 제트로(Jetro, 일본), 테크스타즈(Techstars, 미국) 등 세계 15개국 이상의 주요 스타트업 생태계 기관이 참여한다.


또 행사 기간 열리는 컨퍼런스에는 100여명의 글로벌 전문가 패널이 창업 생태계와 혁신 트렌드에 대한 인사이트를 제공한다.


박노극 경기도 미래성장산업국장은 "올해 G-SUMMIT(지-서밋)은 경기도에서 시작해 세계로 확산되는 제3벤처붐의 신호탄이 될 것"이라며 "혁신 스타트업이 글로벌 유니콘으로 성장할 수 있도록 강력한 투자와 네트워킹 기회를 제공하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"마라탕후루로 재미 보더니"…'300만개 폐업' 후 韓에 군침, '中의 스벅'도 온다 "마라탕후루로 재미 보더니"…'300만개 폐업' 후 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

잠복·미행·추격까지 하는 피해자

PASS 해킹? 피해지역 확대? "다 아니다" 선긋는 KT

"취객? 아닌거 같은데"…쓰러진 여성에 '촉' 발동한 간호학과 대학생

이준석, 李 대통령 자주국방 언급에 "한미동맹 대체는 북중러의 축배"

연일 치솟는 코스피 언제까지 오를까

트럼프 "FDA, 임신중 타이레놀 복용 '자폐 위험' 통보할 것"

새로운 이슈 보기