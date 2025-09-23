본문 바로가기
국민건강보험공단 울주지사, 노인장기요양보험제도 교육 실시

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.23 08:01

의료·요양·돌봄 통합지원 사업 내용 안내

국민건강보험공단 울주지사(지사장 박상우) 노인장기요양운영센터는 지난 18일 울산중부종합사회복지관을 찾아 노인대학 프로그램 참여자 80여명을 대상으로 노인장기요양보험제도 교육을 실시했다.

국민건강보험공단 울주지사가 노인장기요양보험제도 교육을 실시하고 있다. 국민건강보험공단 제공

국민건강보험공단 울주지사가 노인장기요양보험제도 교육을 실시하고 있다. 국민건강보험공단 제공

이날 교육에서는 노인장기요양보험제도의 주요 내용과 함께, 내년부터 본격 시행되는 의료·요양·돌봄 통합지원 사업의 취지와 공단의 역할에 대해 중점적으로 안내했다.


이현숙 센터장은 "공단은 노인장기요양보험제도의 안정적 운영 경험을 바탕으로 전문기관으로서의 역할을 충실히 수행하고, 지자체와의 협력체계도 강화해 나가겠다"고 말했다.

울산중부종합사회복지관 이귀희 관장은 "초고령사회에서 꼭 필요한 제도인 만큼, 이번 교육이 노인장기요양보험에 대한 이해도를 높이는 계기가 됐다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

