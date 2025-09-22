본문 바로가기
[내일 날씨]전국 흐리고 일교차 커…제주 비소식

오수연기자

입력2025.09.22 20:58

낮과 밤 길이가 같아지는 '추분'인 23일 전국이 대체로 흐린 가운데 제주도는 오전부터, 남해안은 늦은 밤부터 곳에 따라 비가 내리겠다.


예상 강수량은 24일까지 이틀간 서울·인천·경기 20∼60㎜, 광주·전남·전북, 부산·울산·경남, 대구·경북, 울릉도·독도, 제주도 10∼40㎜로 예보됐다.

연합뉴스

연합뉴스

아침 최저기온은 14~21도, 낮 최고기온은 23~28도로 예상된다.

주요 지역 최저기온은 서울 18도, 인천 19도, 춘천 15도, 강릉 17도, 대전 17도, 전주 18도, 광주 18도, 대구 17도, 부산 21도, 제주 24도다.


최고 기온은 서울 27도, 인천 26도, 춘천 26도, 강릉 24도, 대전 25도, 대구 25도, 전주 27도, 광주 28도, 부산 27도, 제주 28도로 예상된다.


낮과 밤의 기온 차가 10∼20도로 크게 나타나는 곳이 있겠으니 건강 관리에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다.


아침까지 강원 산지에는 낮은 구름대의 영향으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠으니 차량 운행 시 주의해야 한다.


남해상과 제주도 해상에는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으니 해상 안전사고에 유의해야 한다.


바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~2.0m, 서해 앞바다에서 0.5~1.5m로 예보됐다.


안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5~3.0m, 서해 0.5∼3.5m, 남해 1.0~3.5m로 일겠다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

