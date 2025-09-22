"보고싶었어"…커크 추모식서 만난 트럼프-머스크 대화 독순술 분석해보니

공개 불화 3개월만에 커크 추모식서 만남

英 데일리메일, 전문가 동원해 대화 해석

공개적인 불화를 겪은 도널드 트럼프 미국 대통령과 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 석 달 만에 공식 석상에서 대화를 나누는 모습이 포착된 가운데 이들의 대화 내용에 관심이 쏠리고 있다.

21일 커크 추모식에서 대화하는 트럼프 대통령과 일론 머스크. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

연합뉴스에 따르면 영국 데일리 메일은 21일(현지시간) 독순술(입술과 얼굴 움직임으로 대화 내용을 알아내는 기술) 전문가를 동원해 트럼프 대통령과 머스크의 대화 내용을 분석했다. 전문가의 분석에 따르면 둘 간에 상당히 화기애애한 대화가 오간 것으로 보인다.

이날 트럼프 대통령과 머스크는 애리조나주 피닉스 교외 글렌데일의 스테이트팜 스타디움에서 열린 미국의 우익 청년활동가 찰리 커크의 추모식에 참석했다.

이들은 방탄유리로 된 대통령 전용석에 나란히 앉았는데, 두 사람은 악수한 뒤 대화를 나눴다. 트럼프 대통령은 몸을 기울여 머스크에게 뭔가를 말했고, 머스크는 여러 차례 고개를 끄덕이기도 했다.

독순술 전문가 니콜라 히클링에 따르면 트럼프 대통령은 머스크가 옆에 앉자 그를 향해 몸을 돌리며 "어떻게 지내?"(How are you doing?)라고 안부를 물었다.

이어 트럼프 대통령은 머스크에게 "그래서 일론, 이야기하고 싶어 했다고 들었는데"라고 말했고, 머스크는 대답 대신 어깨를 으쓱했다.

그 뒤 데이나 화이트 UFC 회장이 둘의 대화에 참여했고 트럼프 대통령은 "일이 잘 풀려 정상으로 돌아오도록 노력해보자"라고 머스크에게 제안했다.

머스크는 이에 고개를 끄덕였고, 그러자 트럼프 대통령은 그의 손을 양손으로 꼭 붙잡고 "보고 싶었다"(I've missed you)라고 말했다고 한다.

독순술 전문가의 분석한 이들의 대화 내용은 앞서 이들 사이에 있었던 갈등과는 대조적이다. 머스크는 지난해 미국 대선 당시 공화당 후보였던 트럼프 대통령을 공개 지지하고 트럼프 2기 행정부 출범과 함께 정부효율부(DOGE) 수장을 맡으며 트럼프 대통령의 최측근으로 활동했다.

하지만 지난 5월 정부효율부 수장에서 물러난 뒤 사회관계망서비스(SNS)에서 트럼프 대통령의 정책들을 비난하고 트럼프 대통령도 이에 대응하며 극심한 마찰을 빚었다.

머스크는 특히 신당 창당 구상을 내놓으며 트럼프 대통령을 자극했고, 트럼프 대통령도 이에 머스크가 보유한 기업의 정부 계약 취소를 언급하는 등 두 사람 간 갈등은 최고조에 달했다.





