본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

신라대학교, ‘SILLA FESTA’ 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.22 16:36

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

‘가을, 함께 부르는 노래’ 주제 원우·동문·지역사회 화합의 장 마련

신라대학교(총장 허남식)가 지난 18일 부산문화회관 중극장에서 '가을, 함께 부르는 노래!' 주제 2025 SILLA FESTA를 개최했다.

신라대학교가 ‘SILLA FESTA’를 개최하고 기념촬영하고 있다. 신라대 제공

신라대학교가 ‘SILLA FESTA’를 개최하고 기념촬영하고 있다. 신라대 제공

AD
원본보기 아이콘

이 행사는 신라대 최고경영자과정 제8기 원우회가 주관하고 '엠오티'가 후원했으며, 신라대 원우, 동문, 가족, 교직원과 지역 주요 인사 등 약 700명이 참석했다.


행사는 최고경영자과정 8기 이승규 원우회장의 인사말과 허남식 총장의 축사로 시작됐다. 이 공연은 최형배 마술사의 'Magic Show'를 비롯해 가수 박남정, 팝페라 가수 송은혜, 가수 박상민의 무대로 이어졌다.

세대 간 공감과 화합을 주제로 기획된 이번 공연은 참석자들이 함께 노래하며 즐기는 시간을 마련, 신라대학교와 원우, 동문 간 유대감을 강화하는 장으로 꾸며졌다.


이승규 원우회장은 "SILLA FESTA가 원우와 동문, 선후배가 교류하며 함께 성장하는 장이 되길 바란다"며 "최고경영자과정의 전통을 이어가고 지역사회와 함께하는 자리를 지속적으로 만들어 가겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

검·경 '고소장 핑퐁'에…사기 피해자가 증거 찾아 동분서주

PASS 해킹? 피해지역 확대? "다 아니다" 선긋는 KT

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

연일 치솟는 코스피 언제까지 오를까

'기싸움 살벌' 공식석상서 대놓고 저격…점입가경 'HBM4 삼국지'

새로운 이슈 보기