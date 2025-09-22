본문 바로가기
네오위즈 산하 '라운드8 스튜디오' 지콘서 개발 철학 공유

노경조기자

입력2025.09.22 15:50

시계아이콘00분 33초 소요
국내 게임사 중 지콘 연사 참여 '유일'
'게임 내러티브' 주제로 4인4색 대담

네오위즈 산하 라운드8 스튜디오가 '지스타 2025' 기간 중 개최되는 '글로벌 게임 콘퍼런스'(이하 지콘)에 참가한다.


네오위즈 산하 라운드8 스튜디오 관계자들이 '지스타 2025' 기간 중 열리는 '지콘'에 연사로 참가한다. 네오위즈 제공

22일 네오위즈에 따르면 라운드8 스튜디오의 최지원, 이상균, 진승호 디렉터와 권병수 내러티브 디렉터까지 총 4명의 핵심 개발진이 지콘 연사로 나선다.

이들은 '게임 내러티브'를 주제로 자신만의 철학을 공유하고, 실제 개발 경험을 바탕으로 '좋은 게임이란 무엇인가'에 대한 다양한 시각을 제시할 예정이다. 대담 진행은 네이버 웹툰 '닥터 프로스트'의 이종범 작가가 맡는다.


지콘은 부산 벡스코 컨벤션홀에서 오는 11월 13~14일 열리며, 네오위즈 세션은 첫째 날인 13일 오후 2시에 진행된다. 올해 지콘 연사 라인업에 이름을 올린 국내 게임사는 네오위즈가 유일하다.


네오위즈 관계자는 "이번 지콘 참여를 통해 라운드8 스튜디오만의 개발 철학을 공유하게 돼 무척 설레고 기쁘다"며 "저희 게임을 즐겨 주시는 많은 팬분과 만나 게임 내러티브에 대한 이야기를 나누는 즐거운 시간이 되길 기대한다"고 말했다.

한편, 라운드8 스튜디오 최지원 디렉터와 권병수 내러티브 디렉터는 글로벌 흥행작 'P의 거짓', 다운로드 가능 콘텐츠(DLC) 'P의 거짓: 서곡'의 총괄 디렉팅 및 전체 내러티브 기획을 각각 담당했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

