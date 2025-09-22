본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

부산도시공사 양궁팀 박세은 선수, 전국양궁종합선수권 은메달

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.22 14:31

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제57회 전국남녀 리커브 혼성 단체전서 성과

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 소속 여자 양궁팀 박세은 선수가 지난 14일부터 19일까지 경북 예천군 예천진호국제양궁장에서 열린 제57회 전국남녀양궁종합선수권대회 리커브 혼성 단체경기에서 은메달을 획득했다고 22일 전했다.


이 대회는 올해 국내 양궁을 총결산하는 자리로, 리커브와 컴파운드 두 종목에서 500여명의 선수가 참가해 전국 각 시·도와 소속팀의 명예를 걸고 치열한 경쟁을 펼쳤다.

박세은 선수는 사상구청 소속 김하준 선수와 함께 부산 혼성팀으로 출전, 뛰어난 집중력과 안정된 기량을 바탕으로 결승에 진출해 은메달이라는 값진 성과를 거뒀다.


신창호 사장은 "박세은 선수의 도전과 노력에 진심으로 박수를 보낸다"며 "소속 선수들이 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.


부산도시공사 양궁팀은 우수 선수 발굴과 체계적인 훈련을 통해 전국대회에서 꾸준히 성과를 내고 있으며, 지역 체육 발전과 스포츠 저변 확대에 기여할 계획이다.

부산도시공사 양궁팀 박세은 선수.

부산도시공사 양궁팀 박세은 선수.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

수사 당국이 숙제를 내줬다

"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

"지혜, 지안이도 있는데" 이름찾기 대박난 과자…아이유도 도전했지만

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

연일 치솟는 코스피 언제까지 오를까

'기싸움 살벌' 공식석상서 대놓고 저격…점입가경 'HBM4 삼국지'

새로운 이슈 보기