광주은행, 서구 소상공인 특례보증 업무협약

19일 광주시 서구청에서 열린 협약식에서 (왼쪽부터) 염규송 광주신용보증재단 이사장, 김이강 광주 서구청장, 이상채 광주은행 부행장이 기념사진을 촬영하고 있다. 광주은행 제공

광주은행은 광주 서구·광주신용보증재단과 '서구 소상공인 특례보증 업무협약'을 체결했다고 22일 밝혔다.

지난 19일 광주시 서구청에서 열린 협약식에는 김이강 광주 서구청장과 이상채 광주은행 부행장, 염규송 광주신용보증재단 이사장 등이 참석했다.

이번 협약을 통해 광주은행은 고물가와 경기침체 장기화로 어려움을 겪고 있는 지역 소상공인을 지원하기 위해 올해 2월 1억 5,000만원을 출연한 것에 이어 2억 원을 추가 출연한다.

이를 재원으로 광주신용보증재단은 총 62억 5,000만원 규모의 특례보증을 공급하고, 광주 서구는 최대 5.0%(고신용자 4.0%, 중저신용자 5.0%)의 이차보전을 지원해 대출 부담을 덜어줄 계획이다.

지원 대상은 광주 서구에서 사업을 영위 중인 소상공인으로, 도시철도 2호선 공사로 인해 직·간접 피해를 본 상가에 우선 지원될 예정이다. 대출 한도 업체당 최대 2,000만원까지이며, 대출 기간은 최장 5년이다.

광주은행은 서구 소상공인 지원을 위해 지난 2021년부터 현재까지 총 5억 5,000만원을 특별 출연해 186억원 규모의 금융지원을 이어오고 있다.

광주은행 이상채 부행장은 "이번 특례보증이 경기침체로 어려움을 겪고 있는 지역 소상공인에게 실질적인 도움이 되고, 도시철도 2호선 공사로 피해를 본 상권 회복에 보탬이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 대표은행으로서 다양한 금융지원책을 마련해 지역민과 함께 상생하는 경영을 실천해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자



