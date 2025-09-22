본문 바로가기
나노실리칸첨단소재, 다음달 21일 IR 개최…이차전지·AI데이터센터 추진 현황 공개

장효원기자

입력2025.09.22 14:04

나노실리칸첨단소재, 다음달 21일 IR 개최…이차전지·AI데이터센터 추진 현황 공개
나노실리칸첨단소재 가 기관투자자, 애널리스트, 일반 투자자 등을 대상으로 다음달 21일 여의도에서 기업설명회(IR)를 개최한다고 22일 밝혔다.


이번 IR에서는 ▲기존 나노플랫폼 사업 현황 ▲신사업인 이차전지 실리콘 음극재 개발 진행 상황 ▲AI 데이터센터 추진 경과 및 향후 계획 등을 발표할 예정이다.

나노실리칸첨단소재는 이번 설명회를 통해 중장기 성장 전략을 제시하고, 투자자들과의 소통을 강화해 나간다는 방침이다. 회사 관계자는 "이번 기업설명회에서는 지금까지 비공개로 진행해 온 실리콘·그래핀·탄소나노섬유(CNF) 3중 융합 실리콘 음극재의 차별화된 원천 기술과 공정 기술, 연구개발 성과, 구축을 완료한 생산 설비, 향후 양산 계획 등을 상세히 소개할 것"이라며 "이번 자리가 투자자와 이해관계자들의 궁금증을 해소하고 기대를 확인하는 계기가 될 것"이라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
