전북도-전북농어촌公, '한가위 큰장터' 성료

전북도와 한국농어촌공사 전북어촌특화지원센터가 한가위를 맞아 마련한 '한가위 큰장터 어(魚)서옵쇼(show)'가 성황리에 마무리됐다.

22일 한국농어촌공사 전북지역본부에 따르면 이번 행사는 지난 19일부터 이틀간 전북도청에서 진행됐으며, 군산·고창 수협 등 도내 34개 업체가 참여해 바지락과 장어, 김 등 제철 수산물 150여개 품목을 시중보다 최대 56% 저렴한 가격에 판매했다.

특히 명절을 앞두고 품질 좋은 수산물을 합리적 가격에 구매하려는 시민들의 발길이 이어지며, 이틀간 5,000여명이 행사장을 찾았고 판매액은 1억2,000만원을 돌파했다. 현장에서는 시식 코너도 함께 열려 시장을 찾은 가족 단위 방문객들에게 풍성한 즐길 거리를 제공했다.

한국농어촌공사 전북어촌특화지원센터 관계자는 "생산자와 소비자가 한자리에 모여 상생하는 이번 장터가 지역경제 활성화에도 큰 도움이 됐다"며 "앞으로도 전북도와 협력해 도내 우수 수산물을 합리적인 가격에 만날 수 있는 기회를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





