위생과 편의성 강화한 ‘청호 트윈 노즐 비데 B400’

청호나이스의 '청호 트윈노즐 비데 B400'은 위생성과 편의성을 동시에 강화한 신제품이다. 생활방수 'IPX5 등급' 적용으로 물청소에도 걱정이 없고 비데 노즐과 세정 노즐을 분리한 트윈 노즐 구조로 위생성을 강화했다. 특히 항균력을 가진 스테인리스 노즐을 탑재해 오염 침투를 막고, 자동 세척 기능이 작동해 언제나 깨끗하게 사용할 수 있다.

사용자 편의성도 크게 높였다. 스마트한 터치형 조작부는 가독성을 높인 UI를 적용해 직관적으로 조작할 수 있으며 방수 설계로 물기로부터 안전하다. 시트와 커버가 부드럽게 닫히는 소프트 개폐를 갖춰 어린이나 노약자도 안심하고 사용할 수 있다. 또한 연속 온수, 난방 변좌, 온풍 건조를 갖춘 '3온(溫) 기능'으로 사계절 내내 쾌적한 사용이 가능하다.

세정 기능은 더욱 다양하다. 강력한 분사로 깔끔하게 세정하는 일반 세정, 부드러운 여성 전용 비데 세정, 공기를 혼입해 부드럽고 강력한 공기 방울 세정까지 갖췄다. 디자인 역시 차별화했다. 슬림하고 모던한 디자인을 적용해 욕실 인테리어와 자연스럽게 조화를 이룬다.

청호나이스 관계자는 "청호 트윈 노즐 비데 B400은 위생, 편의, 건강을 모두 고려한 제품"이라며 "앞으로도 청호나이스는 고객에게 도움 되는 제품을 지속해서 선보일 것"이라고 말했다.





