롯데백 광주점, '추석 명절' 화장품 기획세트 선봬

롯데백화점 광주점은 2층 설화수 매장에서 추석 명절에 선물하기 좋은 다양한 화장품 기획 세트를 선보인다고 22일 밝혔다.

설화수의 스테디셀러인 '자음 2종 세트'를 비롯해 보습과 탄력 케어를 위한 '탄력 3종 세트', 콜라겐을 더한 '자음생 2종 세트' 등 선물 상품으로 알맞은 다양한 기획 세트를 만나볼 수 있다.

해당 매장에서는 명절 특별 프로모션으로 오는 30일까지 회원 대상 구매 금액대별 5% 상당의 롯데 상품권을 증정하는 혜택과 더불어 뷰티 포인트 최대 20% 추가 적립 혜택도 제공한다.

더불어 롯데백화점 어플에서 광주점 입점 뷰티 브랜드 구매 시 구매 금액대별 5% 상당의 롯데 상품권을 증정하는 프로모션도 오는 30일까지 만나볼 수 있다.





