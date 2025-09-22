본문 바로가기
전진선 양평군수, 두물머리 음악제 개최…'명품 문화도시' 도약 다짐

이종구기자

입력2025.09.22 11:28

경기 양평군(군수 전진선)은 지난 20일 오후 6시 30분부터 9시까지 두물머리 나루터에서 '제2회 두물머리 음악제'를 성황리에 개최했다고 22일 밝혔다.

전진선 양평군수가 지난 20일 두물머리 나루터에서 열린 '제2회 두물머리 음악제'에서 인사말을 하고 있다. 양평군 제공

전진선 양평군수가 지난 20일 두물머리 나루터에서 열린 '제2회 두물머리 음악제'에서 인사말을 하고 있다. 양평군 제공

올해로 2회째를 맞은 두물머리 음악제는 남한강과 북한강이 만나는 두물머리의 아름다운 자연경관과 어우러진 수준 높은 음악공연에 2,500여 명이 참석하며 성공적으로 개최됐다.


이번 음악제는 양평군의 역사를 담은 뮤지컬 공연을 비롯해 연합합창 등 지역 예술인과 대중음악이 어우러진 다채로운 프로그램으로 구성됐다. 배다해, 존박, 이적, 바비킴 등 국내 정상급 아티스트들이 출연해 큰 호응을 얻었다.

음악제에 참석한 한 관람객은 "두물머리의 아름다운 자연환경과 음악제가 잘 어우러져 감동적이었다"며 "매년 개최되길 바란다"고 말했다.

지난 20일 양평군 두물머리 나루터에서 '제2회 두물머리 음악제'가 열리고 있다. 양평군 제공

지난 20일 양평군 두물머리 나루터에서 '제2회 두물머리 음악제'가 열리고 있다. 양평군 제공

전진선 양평군수는 "두물머리 음악제가 양평의 새로운 문화 관광 브랜드로 자리 잡아가고 있다"며 "앞으로도 차별화된 문화 예술 행사를 지속 발굴 및 육성해 명품 문화도시로 도약하겠다"고 밝혔다.


한편, 양평군은 두물머리와 세미원을 하나로 묶어 수도권 최초 국가정원 지정도 추진하고 있다.




양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
