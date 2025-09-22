광양시, 인플루엔자 무료 예방 접종

어린이·임신부·50세 이상 시민 대상

전남 광양시는 내년 4월 30일까지 2025-2026절기 인플루엔자(독감) 무료 예방접종을 실시한다고 22일 밝혔다.

이날부터 시작된 접종은 국가 예방접종 사업 대상자인 6개월~13세 어린이, 임신부, 65세 이상 어르신, 광양시 자체 지원 대상인 50~64세 시민에게 무료로 제공된다.

어린이 접종은 22일 2회 접종 대상자부터 우선 시행된다. 대상은 과거 접종력이 없거나 기존에 1회만 접종받은 어린이다. 그 외 1회 접종 대상은 오는 29일부터 접종할 수 있다.

어르신 접종은 내달 15일부터 75세 이상을 시작으로 연령대별 순차적으로 진행된다. 65세 이상 어르신은 인플루엔자와 코로나19 모두 고위험군으로, 두 백신의 동시 접종이 권고된다.

접종은 지정 의료기관에서 가능하며, 가까운 의료기관은 광양시 누리집이나 예방접종도우미 누리집에서 확인할 수 있다. 의료 접근성이 낮은 면 지역은 6개 보건지소에서 접종을 실시해 어르신들의 편의를 높일 계획이다. 단, 보건지소 방문 전에는 반드시 접종 가능일을 확인해야 한다.

50~64세 국민기초생활수급자는 광양시보건소(읍)와 중마통합보건지소에서 접종을 받을 수 있다. 접종기관 방문 시에는 반드시 신분증을 지참해야 하며, 임신부는 산모수첩이나 임신확인서 등의 서류가 필요하다. 50~64세 시민은 본인 주소지가 광양시임을 증명할 수 있는 접종 당일 발급한 주민등록등본을 지참해야 한다.

박양숙 보건행정과장은 "인플루엔자 예방접종은 입원과 사망을 줄이고 질병 부담을 낮추는 효과적인 수단이다"며 "올겨울 유행에 대비해 반드시 예방접종을 받아 건강을 지키시길 바란다"고 당부했다.





