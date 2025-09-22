나무엑스, 주요 법인 고객 대상 사전 체험 영업 개시

28개사 법인 고객 대상

SK인텔릭스의 웰니스 로보틱스 브랜드 나무엑스(NAMUHX)가 주요 법인 고객을 대상으로 사전 체험 영업을 개시한다고 22일 밝혔다.

사전 체험은 미리 신청한 IT·제약·증권·건설 등 다양한 업종의 28개사 법인 고객을 대상으로 순차적으로 진행된다. 나무엑스의 핵심 기능인 ▲자율주행 및 100% 음성 컨트롤 기반 에어 솔루션 ▲비접촉식 바이탈 사인 체크 등 인공지능(AI) 테크 기반의 토탈 웰니스 솔루션을 사무실, 로비, 구성원 휴게실, 고객 접견실 등 다양한 공간에서 직접 체험할 수 있다.

나무엑스는 넓은 공간의 공기질을 관리해야 하는 법인 고객의 니즈에 맞춰 혁신적인 '에어 솔루션'을 핵심 기능으로 제공한다. 스마트한 AI 자율주행 및 공기질 센서를 기반으로 스스로 오염원을 찾아가 사각지대 없이 오염된 공간을 청정한다. 이를 통해 기존 20평형 고정형 청정기 1대 대비 청정 속도는 10배, 공기 오염 확산은 80% 감소할 수 있다.

또한 나무엑스와 공기질 센서가 질소산화물·포름알데히드·휘발성 유기화합물 등 실내 주요 오염 물질 6종과 이산화탄소, 온·습도까지 빠짐없이 감지한다. 올인원 필터와 UV 살균으로 극초미세먼지, 유해가스, 세균·곰팡이·바이러스, 알레르겐 등 오염 물질 28종을 99% 제거할 수 있다.

높은 수준의 보안 기술 경쟁력도 주목할 만하다. 나무엑스는 글로벌 보안 전문 컨설팅 업체인 EY한영의 보안 프레임 워크를 반영해 설계 단계부터 보안 체계를 구축했다. 이를 통해 국가 공인 보안 검증 제도인 한국인터넷진흥원(KISA) IoT 보안 인증을 획득했다. 이는 보안, 데이터 보호, 암호 및 통신 보안, 소프트웨어 업데이트 등 주요 보안 영역 전반에서 신뢰성을 확보했음을 의미한다.

법인 고객 관계자는 "제품 한 대로 넓은 공간의 공기 케어가 가능한 점과 글로벌 최고 수준의 보안 기술을 가진 점을 높이 평가해 사전 체험 신청과 동시에 다량의 제품 구매를 검토하고 있다"며 "AI 관제 시스템 및 바이탈 사인 체크 기능으로 인해 제품 관리 및 구성원 케어 측면에서 차별화된 가치를 받을 수 있을 것으로 기대하고 있다"고 말했다.

나무엑스 관계자는 "이번 사전 체험 영업은 법인 고객의 다양한 니즈를 미리 확인하고 실제 사용 환경에서 제품의 성능과 가치를 검증하기 위해 마련됐다"며 "나무엑스만의 차별화된 AI 기술력을 바탕으로 법인 시장을 선점해 나가기 위해 명상·펫 케어·슬립 케어 등 다양한 웰니스 서비스를 순차적으로 확대할 것"이라고 강조했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



