본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

[오늘의신상]"7가지 곡물 담았다" 크라운제과, '옹실한 칠곡쿠키' 출시

임혜선기자

입력2025.09.22 09:31

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2005년 첫선 보인 '오곡쿠키'에 이은 신제품
쌀 함량 높여 식이섬유와 복합탄수화물 더해

크라운제과는 7가지 곡물을 넣은 프리미엄 비스킷 '옹실한 칠곡쿠키'를 출시했다고 22일 밝혔다. 2005년 첫선을 보인 '오곡쿠키'에 이어 선보이는 제품이다.


크라운 제과 '옹실한 칠곡쿠키'. [사진=크라운제과 제공]

크라운 제과 '옹실한 칠곡쿠키'. [사진=크라운제과 제공]

AD
원본보기 아이콘

'옹실한 칠곡쿠키'에는 귀리, 퀴노아, 땅콩, 렌틸콩, 검정깨, 백미, 흑미 등 7가지 곡물이 들어갔다. 특히 쌀(백미·흑미) 함량을 높여 식이섬유와 복합탄수화물을 더했고, 바쁜 아침이나 간식 대용으로도 활용할 수 있도록 했다. 회사 측은 가루 쌀 특유의 텁텁함을 최소화해 바삭한 식감을 구현하고 곡물 본연의 풍미를 살린 것이 차별점이라고 설명했다.

패키징 역시 연갈색 톤의 웰빙 이미지를 강조해 곡물의 건강함을 시각적으로 부각했다. 크라운제과 관계자는 "곡물 간식 트렌드에 맞춰 맛과 건강을 동시에 잡은 제품으로, 기존 5가지 곡물에서 7가지로 확장해 고객들에게 다양한 선택지를 제공할 수 있다"라며 "앞으로도 건강한 재료와 조화를 이룬 제품으로 고객 접점을 넓혀 나가겠다"고 밝혔다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

수사 당국이 숙제를 내줬다

"중국은 왜 전쟁을 선호할까" 전지현 대사에 中 '발칵'

"지혜, 지안이도 있는데" 이름찾기 대박난 과자…아이유도 도전했지만

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

"여성 유방암 진료 급증…40·50대가 절반 이상"

영국·캐나다·호주, 팔레스타인 국가 승인…유엔 151개국

성과급 양극화…대기업 18만원 오를 때 중기 9000원 올라

새로운 이슈 보기