롯데월드타워 서울스카이, 월트디즈니 미키와 친구들 체험존 운영

김흥순기자

입력2025.09.22 09:10

11월30일까지 디즈니 K-헤리티지 진행
미디어 전시·하늘 아래 포토존 등 콘텐츠 마련
리워드형 '스탬프 투어'도 진행

롯데월드타워 전망대 서울스카이는 오는 26일부터 11월30일까지 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 협업한 체험형 공간 '서울스카이에서 만나는 디즈니 K-헤리티지(Disney K-Heritage at Seoul Sky)'를 선보인다고 22일 밝혔다.


'서울스카이에서 만나는 디즈니 K-헤리티지' 메인 포스터. 롯데월드 제공

'서울스카이에서 만나는 디즈니 K-헤리티지' 메인 포스터. 롯데월드 제공

이번 체험형 공간은 전 세계에서 사랑받는 '미키와 친구들' 캐릭터가 어우러진 특별한 콘텐츠를 체험해볼 수 있도록 기획했다. 미키와 친구들이 한국을 방문해 고유의 문화를 체험하고, 그 매력을 소개하는 스토리로 전개한다. 한복을 입은 디즈니 캐릭터들과 한국 전통 요소로 꾸민 다채로운 공간을 볼 수 있다.

체험형 공간을 더욱 풍성하게 즐길 수 있는 '스탬프 투어'도 준비했다. 지하 2층 '디즈니 도서 체험존', 118층의 '황색 돌담길'과 '청화백자 정원', 121층의 '미키와 친구들의 기와집'을 방문해 총 4개의 스탬프를 모으면 특별 제작된 '미키와 친구들' 테마의 스티커를 리워드 상품으로 받을 수 있다.


방문객들은 또 흰색 달항아리 모양에 청화백자 그래픽을 더한 네임택 2종과 세 가지 디자인(나전칠기·청화백자·꽃자수)의 디즈니 리무버블 스티커팩을 구매할 수 있다.


서울스카이에서 만나는 디즈니 K-헤리티지는 서울스카이 방문객이라면 누구나 관람할 수 있다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

