광진구, 주민 생활편의 챙기는 ‘화양생활지원센터’ 가동

서울 광진구(구청장 김경호)가 지난 19일부터 화양생활지원센터 운영을 시작하며 구민의 생활 편의를 강화한다고 22일 밝혔다.

센터 내부 모습. 광진구 제공.

화양동은 단독·다세대 주택이 밀집한 지역으로 청년 1인가구 비율이 서울시 내에서 높다. 이에 구는 옛 폐쇄회로(CC)TV 관제센터 건물을 리모델링해 92㎡ 규모의 생활밀착형 공공서비스 공간을 조성했다.

그동안 구매 부담이 컸던 제습기, 무선청소기, 스팀다리미 등 생활 가전제품을 무상으로 대여하고, 국민기초생활수급자와 차상위계층을 대상으로 이불, 커튼 세탁서비스를 제공한다. 택배 임시 보관과 1인가구 및 취약계층 대상 전등, 수도꼭지, 샤워기 등 간단한 집수리도 지원한다. 안전 관리를 위해 골목순찰과 쓰레기 무단투기 감시를 강화하고, 위험시설물은 관련 부서에 통보해 관리한다.

김경호 광진구청장은 “화양동은 1인가구가 많은 지역으로 다른 지역과 차별화된 공공서비스가 필요하다”며 “앞으로도 맞춤형 주거정책으로 살기 좋은 광진구를 만드는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

구는 화양생활지원센터 운영 성과를 토대로 중곡동 지역으로도 확대할 계획이다. 화양생활지원센터는 군자로 34에 위치하며 주중 오전 9시부터 오후 6시까지 운영된다.





